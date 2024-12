Remake eines der besten PS1-Spiele überhaupt könnte Switch 2-Launchtitel werden

Ob wir die beiden Logos je im selben Kontext sehen? Laut Leakern zumindest schon.

Im Rahmen der Game Awards wurden Ende letzte Woche viele Spiele angekündigt und direkt mit Trailern versorgt. Zum Remake eines legendären PS1-JRPGs ist es jedoch still geblieben, sodass die Fans trotz jahrelang andauernder Gerüchte noch weiterhin im Dunkeln tappen. Nun melden sich jedoch Leaker zu Wort und mutmaßen über das sagenumwobene Remake von Final Fantasy 9.

Könnte das Final Fantasy 9-Remake für die Switch 2 erscheinen? Das sagen die Gerüchte

Es ist schon über drei Jahre her, dass ein Remake von Final Fantasy 9 im Rahmen eines großen Nvidia-Leaks aufgetaucht ist. Während in der Zwischenzeit einige Spiele aus der Liste erschienen sind oder zumindest angekündigt wurden, blieb es um den neunten Teil der beliebten JRPG-Reihe still – zumindest von der offiziellen Seite her.

Leaker wollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal Informationen zum bislang nicht angekündigten Remake entdeckt haben. In unserer Übersicht haben wir die wichtigsten Leaks sowie Informationen für euch zusammengefasst:

Nun meldet sich der bekannte Nintendo-Leaker Samus Hunter zu Wort und vermutet das Spiel auf Nintendos nächster Konsole, der Nintendo Switch 2. Das würde die früheren Spekulationen anderer Leaker treffen, die das Remake von Final Fantasy 9 zwar nicht mehr auf aktuellen Switch sahen, jedoch einen Ableger für die Nachfolge-Konsole in Aussicht stellten.

Konkret schreibt Samus Hunter, dass es einen Thread auf Reddit gibt, in dem eine Person bereits über Wissen zur Switch 2 verfügen soll. Viele der Informationen darin seien zutreffend auf frühere Leaks.

Samus Hunter setzt den Fokus dann auf das Remake von Final Fantasy 9. Der Leaker sieht das Spiel auf der Switch 2 – potenziell sogar als Launch-Titel. Informationen über ein Bundle oder eine Limited Edition habe der User aber nicht.

Dass das potenzielle Remake von Final Fantasy 9 auf der Nintendo Switch 2 erscheint, wäre durchaus denkbar. Wenn die ersten Nvidia-Leaks als vertrauenswürdig zu betrachten sind, dürfte sich das Game schon eine Weile in Entwicklung befinden. Zusätzlich dazu hat Nintendo die Switch 2 weiterhin nicht offiziell angekündigt, möchte es aber noch in diesem Fiskaljahr bis Ende März 2025 noch nachholen.

Sollte das Remake also bereits fertig entwickelt sein oder sich auf gutem Weg dahin befinden, könnten sich die Veröffentlichungszeiträume der Switch 2 und des Final-Fantasy-9-Remakes durchaus überschneiden.

Das Remake von Final Fantasy 9 scheint also anhand der geleakten Informationen als möglicher Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 durchaus realistisch.

An der Stelle wollen wir euch aber auch daran erinnern, dass ihr alle Informationen zum Remake von Final Fantasy 9 mit Vorsicht genießen solltet. Square Enix hat das Spiel bisher nicht offiziell bestätigt, weswegen es auch im Rahmen des Möglichen liegt, dass das Remake gar nicht existiert und nie erscheint.

Außerdem lag Samus Hunter in der Vergangenheit hin und wieder mit Aussagen daneben, die Person kann also auch in dieser Sache falsch liegen.

Und auch bei Nintendo mahnen wir zur Skepsis. Das Konsolen-Urgestein hat zwar mehrfach eine Nachfolgekonsole der Nintendo Switch angedeutet, aber bisher nur wenige konkrete Informationen geteilt und wenn dann vor allem gegenüber Investoren.

Welche Launch-Titel könnt ihr euch für die Nintendo Switch 2 vorstellen?