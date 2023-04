Die besten Final Fantasy-Spiele im Ranking - Das ist eure Top 3

Eure liebsten Final Fantasy-Spiele im Ranking.

Vor dem Release von Final Fantasy 16 im Juni 2023 wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, welcher Ableger von Square Enix' langlebiger Rollenspielreihe bis Dato euer absoluter Favorit ist. Insgesamt 5150 Personen haben an unserer GamePro-Umfrage teilgenommen, deshalb vorab ein großes Danke für die rege Beteiligung!



Eure Top 3 sowie alle anderen Platzierungen führen wir in diesem Artikel für euch auf. Viel Spaß!

Platz 3: Final Fantasy 9

Originaler Release: 2001 (in Europa)

2001 (in Europa) Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, iOS, Android

Den dritten Platz im Final Fantasy-Ranking der GamePro-Community belegt der neunte Teil der Reihe, mit dem sich Square nach den beiden futuristisch angehauchten Vorgängern wieder zurück zu den Fantasy-Wurzeln der Reihe begab: Ritter, Prinzessinnen, Luftschiffe, Schlösser – hier ist alles dabei, was das klassische FF-Herz begehrt.

Der Star des Spiels ist aber nicht das Setting, sondern die märchenhafte und zum Ende hin überraschend komplexe Geschichte, die emotionale Themen wie Liebe, Freundschaft und insbesondere die Frage nach Zugehörigkeit behandelt. Getragen wird das Ganze von fantastisch geschriebenen Charakteren und charmanten Dialogen.

669 Stimmen

Platz 2: Final Fantasy 10

Originaler Release: 2002

2002 Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

Final Fantasy 10 ist in Sachen Setting und Story wohl eines der experimentellsten Spiele der Reihe, gehört genau deshalb aber bis heute zu den beliebtesten FF-Ablegern.

Als Blitzballspieler Tidus finden wir uns plötzlich auf dem exotischen Inselkontinent Spira wieder und müssen nicht nur einen Weg zurück in unsere Heimat Zarnarkand finden, sondern gemeinsam mit unseren Gefährt*innen auch ein riesiges Monster namens Sin bezwingen, das ganz Spira ins Chaos stürzen will.

Typisch für die Reihe wird die Story mit der Zeit nicht nur immer verworrener, sondern auch emotionaler. Untermalt wird das von einem traumhaft schönen Soundtrack und (auch heute noch) sehr ansehnlichen CGI-Zwischensequenzen.

1044 Stimmen

Platz 1: Final Fantasy 7

Originaler Release: 1997

1997 Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, iOS, Android

Und Platz 1 des Final Fantasy-Community-Rankings geht an...? Final Fantasy 7! Hier hat aber nicht etwa Part 1 des Remakes aus dem Jahr 2020 gewonnen, sondern die ursprüngliche Fassung aus dem Jahr 1997. Klarer Sieg also für die charmanten Kopffüßler mit den Klötzchen-Ärmchen. Nostalgie ist am Ende eben immer unschlagbar.

In Final Fantasy 7 ziehen wir gemeinsam mit Ex-SOLDAT Cloud Strife und seine Gefährt*innen in den Kampf gegen den Megakonzern Shinra, der dem Planeten die Energie entzieht und ihn damit allmählich zerstört. Eine trockene Öko-Sci-Fi-Story also? Von wegen! Serientypisch spart die Geschichte nicht mit gefühlvollen Momenten zwischen den großartig geschriebenen Charakteren und hat dabei sogar noch einen der größten Twists der Videospielgeschichte im Gepäck.

1280 Stimmen

Eure liebsten Final Fantasy-Spiele - Alle weiteren Platzierungen

Platz 4 - Final Fantasy 8 (12%, 642 Abstimmungen)

- Final Fantasy 8 Platz 5 - Final Fantasy 7 Remake (9%, 461 Abstimmungen)

- Final Fantasy 7 Remake Platz 6 - Final Fantasy 6 (4%, 202 Abstimmungen)

- Final Fantasy 6 Platz 7 - Final Fantasy 14 (4%, 191 Abstimmungen)

- Final Fantasy 14 Platz 8 - Final Fantasy 15 (3%, 170 Abstimmungen)

- Final Fantasy 15 Platz 9 - Final Fantasy 12 (2%, 122 Abstimmungen)

- Final Fantasy 12 Platz 10 - Final Fantasy 13 (2%, 109 Abstimmungen)

- Final Fantasy 13 Platz 11 - Crisis Core: Final Fantasy 7 (1%, 50 Abstimmungen)

- Crisis Core: Final Fantasy 7 Platz 12 - Lightning Returns: Final Fantasy 13 (0%, 24 Abstimmungen)

- Lightning Returns: Final Fantasy 13 Platz 13 - Final Fantasy 4 (0%, 22 Abstimmungen)

- Final Fantasy 4 Platz 14 - Final Fantasy 13-2 (0%, 20 Abstimmungen)

- Final Fantasy 13-2 Platz 15 - Final Fantasy 10-2 (0%, 18 Abstimmungen)

- Final Fantasy 10-2 Platz 16 - Final Fantasy 3 (0%, 15 Abstimmungen)

- Final Fantasy 3 Platz 17 - Final Fantasy 5 (0%, 14 Abstimmungen)

- Final Fantasy 5 Platz 18 - Final Fantasy Tactics Advance (0%, 13 Abstimmungen)

- Final Fantasy Tactics Advance Platz 19 - Final Fantasy Tactics (0%, 13 Abstimmungen)

- Final Fantasy Tactics Platz 20 - Final Fantasy 11 (0%, 12 Abstimmungen)

- Final Fantasy 11 Platz 21 - Final Fantasy (0%, 10 Abstimmungen)

- Final Fantasy Platz 22 - Final Fantasy Tactics A2 (0%, 8 Abstimmungen)

- Final Fantasy Tactics A2 Platz 23 - Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7 (0%, 7 Abstimmungen)

- Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7 Platz 24 - Final Fantasy 2 (0%, 3 Abstimmungen)

Mit Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 der nächste große Hauptableger der legendären Rollenspielreihe, der anders als Teil 15 auf eine Open World verzichtet und auf ein actiongeladenes Echtzeitkampfsystem setzt. Vor Kurzem gab Square Enix bekannt, dass das RPG den Gold-Status erreicht hat. Einem Release nach Plan steht also nichts mehr im Wege.

Habt ihr mit diesem Ranking gerechnet?