Final Fantasy-Umfrage: Was ist euer liebster Teil der RPG-Reihe?

Welches Final Fantasy ist euer Favorit?

Die Final Fantasy-Reihe gehört zu den am längsten laufenden Spiele-Reihen überhaupt: Nicht nur feiert der erste Teil in diesem Jahr seinen 36. Geburtstag, mit Final Fantasy 16 bekommen wir im Sommer auch einen nagelneuen Ableger spendiert.

Genug Spiele gibt es inzwischen also definitiv zur Auswahl, weshalb es Zeit wird, den unangefochtenen Final Fantasy-Favoriten der GamePro-Community zu wählen!

Final Fantasy 6, 7 oder 10? Welcher Teil ist der beste?

Besonders die älteren Final Fantasy-Spiele stehen fast schon stellvertretend für klassische JRPGs mit ihrem rundenbasierten oder ATB-Kampfsystem und den epischen Storys. In den letzten Jahren hat sich die Reihe dagegen mehr an Action-RPGs angenähert, so auch beim actiongeladenen Echtzeit-Kampfsystem des kommenden Hauptablegers Final Fantasy 16:

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer enthüllt endlich Release-Datum

Aber obwohl die Spiele (mit Ausnahme einzelner Fortsetzungen) eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben und sich das Gameplay über die Jahre stark geändert hat, bleiben viele Fans der Reihe treu und verschlingen gierig jeden neuen Ableger.

Wenn auch ihr euch zu den Fans eines oder mehrerer Final Fantasy-Teile zählt, wollen wir von euch wissen, welches Spiel euer Favorit ist:

Darum fehlen Crystal Chronicles, Dissidia, Theatrhythm und Co.

Neben den Hauptspielen der Reihe hat Final Fantasy inzwischen natürlich auch jede Menge Ableger, von Strategie-Spielen über Beat'em Ups bis hin zu Rhythmus-Titeln. Entsprechend können wir hier natürlich nicht jedes einzelne Spiel aufführen. Stattdessen haben wir uns auf die Titel der Hauptreihe und die beliebte Ableger-Reihe Final Fantasy Tactics beschränkt.

Wenn ihr einen bestimmten Final Fantasy-Teil in der Liste schmerzlich vermisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare! Abseits davon wollen wir wie immer natürlich auch diesmal von euch lesen, welche Gründe es für die Wahl eures liebstens Final Fantasys gibt.