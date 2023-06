Final Fantasy 16 - Die besten Esper- und Fähigkeiten-Kombinationen

Mit der richtigen Kombination an Fähigkeiten wird Clive zur absoluten Naturgewalt.

Im Spielverlauf von Final Fantasy 16 erlangt Clive die Macht von insgesamt acht Espern (im englischen Eikon genannt), die ihm einen Teil ihrer Fähigkeiten ausleihen. Mit ihnen kann er wahre Verwüstung auf dem Schlachtfeld anrichten, insbesondere, wenn er die richtigen Kombinationen einsetzt.

Die Kombinationen der Esper im Überblick:

Spoiler: Die hier vorgestellten Fähigkeiten erwähnen Esper, die ihr erst sehr spät im Spiel zur Verfügung habt, was gerade im Kontext, wie sich Clive die Kräfte aneignet, ein massiver Spoiler sein kann. Wenn ihr noch nicht alle freigeschaltet habt, dann kommt vielleicht später wieder.

Am Anfang nicht viel Auswahl

Bis ihr das Ende des Spiels erreicht, habt ihr natürlich noch nicht alle Esper freigeschaltet und ihr müsst erstmal mit denen auskommen, die ihr habt. Außerdem habt ihr nicht genug FP, um Fähigkeiten entkoppeln zu können.

Meistert ihr eine beliebige Fähigkeit, wertet sie also auf Stufe 3 auf, dann müsst ihr sie nämlich nicht mehr mit der passenden Esper ausrüsten. So könnt ihr dann beispielsweise Phönix-Fähigkeiten mit Garuda nutzen, oder umgekehrt.

Lebensflamme bringt euch locker durch das gesamte Spiel, bis ihr New Game Plus erreicht. Der Angriff tötet bei Gegnergruppen fast garantiert alle Magier, so das der Rest der Feinde ein Kinderspiel sein sollte.

Anfangs würden wir euch dies für Feuerwirbel empfehlen, mit dem ihr Orkanrad bei Garuda ersetzt. Das Set-Up sieht dann so aus:

Phönix: Lohenschwinge, Lebensflamme

Lohenschwinge, Lebensflamme Garuda: Krallentanz, Feuerwirbel

Krallentanz, Feuerwirbel Ramuh: Schockwelle, Kugelblitz

Lebensflamme dünnt selbst größte Gegnergruppen mit einem Schlag aus und wird euch deswegen bis in den New Game+-Modus ein treuer Begleiter sein. Wertet die Fähigkeit auf jeden Fall auf.

Denkt daran bei Bossen, die die Hälfte ihres Willens eingebüßt haben, sofort auf Garuda zu wechseln und Fatale Umarmung zu wirken, um sie kurz zu betäuben. Mit Kugelblitz sollte das eigentlich schnell gelingen, der massiven Willensschaden verursacht.

Unseren Test zu Final Fantasy 16 in Videoform gibt's hier:

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Mit vier Espern geht es richtig los

Sobald ihr Titan erhalten habt, könnt ihr alles umwerfen und Ramuh komplett als Esper rauswerfen. Titan hat nicht nur bessere Fähigkeiten, sondern auch die Möglichkeit mit Granitschild Angriffe zu parieren. Da kann Blinde Gerechtigkeit von Ramuh nicht mithalten. Aber ihr könnt Garudas Angriffe durch die von Ramuh ersetzen, die durch die Bank besser sind:

Phönix: Lohenschwinge, Lebensflamme

Lohenschwinge, Lebensflamme Garuda: Schockwelle, Kugelblitz

Schockwelle, Kugelblitz Titan: Titanische Gerade, Urerschütterung

Ab der Mitte des Spiels solltet ihr Fähigkeiten und Esper miteinander kombinieren. So könnt ihr weiter die Betäubung von Garuda nutzen, müsst aber nicht mehr die schwachen Fähigkeiten nutzen.

Mit der Kombination kommt ihr durch das gesamte Spiel. Gegner ausdünnen mit Lebensflamme, den Willen von Bossen mit Kugelblitz brechen, Fatale Umarmung nutzen, wenn der Wille die Hälfte erreicht hat. Nutzt bei der kurzen Betäubung dann Schockwelle, was den Willen fast komplett brechen sollte und nutzt alles andere, wenn der Gegner am Boden liegt, am besten im Limitrausch. So schafft ihr locker 50.000 Schaden.

Im Endgame wird's richtig mächtig

Leider sind die nächsten beiden Esper fast komplett unbrauchbar, bis auf zwei Fähigkeiten. Die spezielle Fähigkeit von Bahamut ist zu fummelig zu nutzen, weil ihr denselben Effekt auch mit anderen normalen Fähigkeiten erreichen könnt. Shiva ist nicht besser. Sie gibt euch viele Bewegungs-Optionen, die ihr aber nicht wirklich braucht. Schaltet auf lange Sicht aber Impuls, Gigaflare und Diamantenstaub frei.

Gegen Ende des Spiels stehen euch Angriffe wie Gigaflare und Diamantenstaub zur Verfügung, mit denen ihr Bosse sin Sekunden schmelzen könnt.

Mit Odin bekommt ihr dann Fähigkeiten, die das New Game Plus sehr einfach machen. Seine spezielle Fähigkeit Klinge der Dunkelheit lädt einen Angriff auf, der alle schwachen Gegner auf dem Bildschirm fast sofort tötet: Zantetsuken.

Phönix: Lohenschwinge, Impuls

Lohenschwinge, Impuls Titan: Schockwelle, Diamantenstaub

Schockwelle, Diamantenstaub Odin: Eiserner Tanz, Gigaflare

Ladet Odins Angriff auf Stufe 5 auf und betäubt den Gegner mit Diamantenstaub, Schockwelle, Impuls und Eiserner Tanz. Habt ihr ihn betäubt nutzt Zantetsuken Stufe 5, Limitrausch, Gigaflare, Eiserner Tanz, Zantetsuken Stufe 5, Lohenschwingen, Impuls, Diamantenstaub und Schockwelle. Das verursacht rund 150.000 Schaden.

Was ist eure liebste Kombination?