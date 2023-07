Final Fantasy 16: Alle 32 Jagdaufträge, Fundorte und Belohnungen

Der Moogle Nektar hilft euch später im Spiel bei der Jagd auf furchterregenden Kreaturen. In eher unterstützender Rolle, versteht sich.

Viele Final Fantasy Spiele schicken euch auf die Jagd nach besonders starken Kreaturen. Final Fantasy 16 bleibt dieser Tradition treu und wirft euch einige mächtige Feinde entgegen, mit deren Belohnungen ihr großartige Items Schmieden könnt. Doch bevor ihr euch dem Kampf stellen könnt, müsst ihr die Wesen erstmal finden.

Das Jagdbrett freischalten

Falls ihr euch direkt in den Kampf stürzen wollt, müssen wir euch enttäuschen. Das Brett wird erst relativ spät freigeschaltet und auch die Monster werden erst nach und nach verfügbar sein.

Mit dem Abschluss von Hauptquests und sogar manchen Nebenquests schaltet ihr neue Jagden frei.

Jagdziele werden während der Hauptquest “Ein schwarzes Omen” freigeschaltet. Habt ihr die nötigen Schritte hinter euch gebracht, dann solltet ihr regelmäßig bei dem Moogle Nektar vorbeischauen. Dort erscheinen regelmäßig Monster, wenn ihr weiter in der Hauptgeschichte voranschreitet und neue Gebiete entdeckt.

Erledigt auch alle Nebenquests, denn hinter diesen verstecken sich ebenfalls Jagden. Diese müsst ihr entweder innerhalb dieser Quests schon töten oder sie öffnen neue Abzweigungen auf der Karte.

Alle 32 Jagdaufträge in FF16 abschließen

Die Zettel am Jagdbrett geben euch einen Hinweis, wo sich die Monster verstecken, so dass ihr sie meistens recht schnell finden könnt. Aber der Aufenthaltsort mancher Wesen ist unbekannt, genauso wie ihr Aussehen und Name. Dann könnt ihr euch auf einen etwas schwierigeren Kampf einstellen und auf jeden Fall eure Heiltränke auffüllen.

Wir haben euch die Monster in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie euch begegnen können:

Ahriman

Level: 25

25 Rang: C

C Fundort: Trauerbucht in Rosaria.

Trauerbucht in Rosaria. Freischalten: Ihr begegnet dem Monster automatisch während der Hauptquest “Ein schwarzes Omen“.

Ihr begegnet dem Monster automatisch während der Hauptquest “Ein schwarzes Omen“. Belohnungen: 200 EP, 35 Fertigkeitspunkte, 5.000 Gil, 10 Ruhm, 10 Ätherhaltige Asche, 1 Meteorstein

Der Engel des Todes

Alias: Aruna

Aruna Level: 27

27 Rang: C

C Fundort: Sonnenpfads in Sanbreque.

Sonnenpfads in Sanbreque. Freischalten: Hauptquest “Ein schwarzes Omen“.

Hauptquest “Ein schwarzes Omen“. Belohnungen: 350 EP, 40 Fertigkeitspunkte, 6.200 Gil, 10 Ruhm, 1 Getrübtes Auge

Fratzenteufel

Level: 30

30 Rang: B

B Fundort: Gebrochenen Griff in Rosaria.

Gebrochenen Griff in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Ein schwarzes Omen“.

Hauptquest “Ein schwarzes Omen“. Belohnungen: 700 EP, 60 Fertigkeitspunkte, 8.000 Gil, 20 Ruhm, 2 Drachenkralle

Hippogryph

Level: 28

28 Rang: B

B Fundort : Caer Norvent Westtor in Sanbreque.

: Caer Norvent Westtor in Sanbreque. Freischalten: Nur während der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“.

Nur während der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“. Belohnungen: 650 EP, 55 Fertigkeitspunkte, 8500 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Secreto

Level: 31

31 Rang: B

B Fundort: Grünbünden in Rosaria.

Grünbünden in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Nach dem Sturm“.

Hauptquest “Nach dem Sturm“. Belohnungen: 800 EP, 60 Fertigkeitspunkte, 8.200 Gil, 20 Ruhm, 1 Minotaurus-Mähne

Severian

Level: 31

31 Rang: B

B Fundort: Trauerbucht in Rosaria.

Trauerbucht in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Nach dem Sturm“.

Hauptquest “Nach dem Sturm“. Belohnungen: 800 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 8.500 Gil, 20 Ruhm, 1 Elektrum

Der wabbelige Tod

Alias: Puddingprinz

Puddingprinz Level: 38

38 Rang: A

A Fundort: Fels Falkenschrei in Rosaria.

Fels Falkenschrei in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Reflexionen”.

Hauptquest “Reflexionen”. Belohnungen: 5200 EP, 95 Fertigkeitspunkte, 12000 Gil, 30 Ruhm, 1 Gallertartige Masse

Der wandelnde Grabhügel

Alias: Fastitocalon

Fastitocalon Level: 34

34 Rang: B

B Fundort: Lumpennest in der Velkroy-Wüste.

Lumpennest in der Velkroy-Wüste. Freischalten: Hauptquest “Fährten im Sand“.

Hauptquest “Fährten im Sand“. Belohnungen: 1100 EP, 65 Fertigkeitspunkte, 10000 Gil, 20 Ruhm, 2 Rotlegierung

Seelenstachel

Level: 32

32 Rang: C

C Fundort: Felder von Korava in Dhalmekia.

Felder von Korava in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Aus der Versenkung“.

Hauptquest “Aus der Versenkung“. Belohnungen: 400 EP, 40 Fertigkeitspunkte, 5500 Gil, 10 Ruhm, 50 Reißzahn, 20 Blutige Haut, 10 Ätherhaltige Asche

Grimalkin

Level: 32

32 Rang: C

C Fundort: Sichel in Dhalmekia.

Sichel in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Aus der Versenkung“.

Hauptquest “Aus der Versenkung“. Belohnungen: 500 EP, 45 Fertigkeitspunkte, 6100 Gil, 10 Ruhm, 1 Grimalkin-Haut

Der Neundolch

Level: 38

38 Rang: A

A Fundort: “Am Kiefer“ in Dhalmekia.

“Am Kiefer“ in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Aus der Versenkung“.

Hauptquest “Aus der Versenkung“. Belohnungen: 5000 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 10500 Gil, 30 Ruhm, 25 Wyrrit, 2 Meteorstein

Der Zerstörer der Welten

Alias: Atlas

Atlas Level: 45

45 Rang: S

S Fundort: Cressida in Rosaria.

Cressida in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Aus der Versenkung”.

Hauptquest “Aus der Versenkung”. Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Gefallenen-Eisen, 1 Orichalcum

Königsbomber

Level: 33

33 Rang: B

B Fundort: Kaiserlichen Jagdgründe in Sanbreque.

Kaiserlichen Jagdgründe in Sanbreque. Freischalten: Nur während der Nebenquest “Für die Wissenschaft“.

Nur während der Nebenquest “Für die Wissenschaft“. Belohnungen: 1000 EP, 65 Fertigkeitspunkte, 9000 Gil, 20 Ruhm, 1 Bomberglut

Der Zehnschläger

Level: 35

35 Rang: B

B Fundort: Südliche Ruine der Felder von Korava in Dhalmekia.

Südliche Ruine der Felder von Korava in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Aus den Fugen“.

Hauptquest “Aus den Fugen“. Belohnungen: 2200 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 9200 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Die Gebrüder Mageth

Level: 38

38 Rang: A

A Fundort: Strand vom stillen Ufer in Rosaria.

Strand vom stillen Ufer in Rosaria. Freischalten: Hauptquest “Aus den Fugen“.

Hauptquest “Aus den Fugen“. Belohnungen: 5100 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 13000 Gil, 30 Ruhm, 2 Meteorstein

Das erwachte Grauen

Alias: Svarog

Svarog Level: 50

50 Rang: S

S Fundort: Mornebrume in Sanbreque.

Mornebrume in Sanbreque. Freischalten: Hauptquest “Aus den Fugen“.

Hauptquest “Aus den Fugen“. Belohnungen: 25000 EP, 300 Fertigkeitspunkte, 30000 Gil, 60 Ruhm, 1 Orichalcum, 1 Relikt der Gefallenen, 1 Bernstein, 1 Verbrauchter Splitter

Das Rudel

Level: 33

33 Rang: C

C Fundort: Güldenen Pfad südlich von Tabor in Dhalmekia.

Güldenen Pfad südlich von Tabor in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Licht und Schatten“ verfügbar. Erst nach dem Treffen in Tabor verfügbar.

Hauptquest “Licht und Schatten“ verfügbar. Erst nach dem Treffen in Tabor verfügbar. Belohnungen: 700 EP, 50 Fertigkeitspunkte, 5800 Gil, 10 Ruhm, 20 Reißzahn, 50 Blutige Haut, 10 Ätherhaltige Asche

Paradiesischer Meteor

Level: 38

38 Rang: A

A Fundort: Zwischen der Sichel und den Feldern von Korava in Dhalmekia.

Zwischen der Sichel und den Feldern von Korava in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“.

Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“. Belohnungen: 5300 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 13000 Gil, 30 Ruhm, 1 Meteorfeder

Der schwarze Mann

Alias: Das heilige Horn

Das heilige Horn Level: 36

36 Rang: B

B Fundort: Am Ende des Weintunnels südlich von Kielbrügg.

Am Ende des Weintunnels südlich von Kielbrügg. Freischalten: Nebenquest Das Gesetz der Rache II.

Nebenquest Das Gesetz der Rache II. Belohnungen: 2200 EP, 75 Fertigkeitspunkte, 9800 Gil, 20 Ruhm, 1 Rotlegierung, 1 Meteorstein

Karotte

Level: 35

35 Rang: B

B Fundort: Murmelnden Moor in Rosaria.

Murmelnden Moor in Rosaria. Freischalten: Nur während der Nebenquest “Ein ungeheurer Dünger“.

Nur während der Nebenquest “Ein ungeheurer Dünger“. Belohnungen: 2000 EP, 70 Fertigkeitspunkte, 10000 Gil, 20 Ruhm, Morbol-Ranke, 1 Morbol-Blume

Pandämonium

Level: 45

45 Rang: S

S Fundort: Südliche Sackgasse bei Wolfdarr in Waluth.

Südliche Sackgasse bei Wolfdarr in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Schritte in der Asche“.

Hauptquest “Schritte in der Asche“. Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Fleckiger Lendenschurz

Der dreiköpfige Schrecken

Alias: Gochimära

Gochimära Level: 45

45 Rang: S

S Fundort: WestlicheVelkroy-Wüste in Dhalmekia.

WestlicheVelkroy-Wüste in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Die Überfahrt“.

Hauptquest “Die Überfahrt“. Belohnungen: 15000 EP, 120 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 50 Ruhm, 1 Orichalcum

Gobermouch

Level: 38

38 Rang: A

A Fundort: Eistla in Waluth.

Eistla in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Brüder“.

Hauptquest “Brüder“. Belohnungen: 4800 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 30 Ruhm, 1 Primitives Jagdhorn

Bygul

Level: 40

40 Rang: A

A Fundort: Senke von Krittän in Waluth.

Senke von Krittän in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Brüder“.

Hauptquest “Brüder“. Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 16000 Gil, 35 Ruhm, 1 Coeurl-Schnurrhaar, 1 Meteorstein

Agni

Level: 40

40 Rang: A

A Fundort: Zwischen „Am Ende des Himmels“ und Harff-Kar in Waluth.

Zwischen „Am Ende des Himmels“ und Harff-Kar in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Brüder“.

Hauptquest “Brüder“. Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 15500 Gil, 35 Ruhm, 1 Steinzunge

Der Bote der Unterwelt

Alias: Thanatos

Thanatos Level: 42

42 Rang: A

A Fundort: Schatten des Titans in Dhalmekia.

Schatten des Titans in Dhalmekia. Freischalten: Hauptquest “Brüder.

Hauptquest “Brüder. Belohnungen: 9000 EP, 110 Fertigkeitspunkte, 17000 Gil, 45 Ruhm, 1 Dunkelstahl

Der Blutmond

Alias: Terminus

Terminus Level: 40

40 Rang: A

A Fundort: Kaiserliche Jagdgründe in Sanbreque.

Kaiserliche Jagdgründe in Sanbreque. Freischalten: Hauptquest “Brüder“.

Hauptquest “Brüder“. Belohnungen: 3200 EP, 85 Fertigkeitspunkte, 9800 Gil, 35 Ruhm, 2 Meteorstein

Der herrenlose Streuner

Alias: Behemoth

Behemoth Level: 47

47 Rang: S

S Fundort: Befindet sich in Vidargraes in Waluth.

Befindet sich in Vidargraes in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Ein Licht im Dunkel”.

Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Ein Licht im Dunkel”. Belohnungen: 20000 EP, 200 Fertigkeitspunkte, 20000 Gil, 55 Ruhm, 1 Behemoth-Fessel, 1 Orichalcum

Kuza Bestie

Level: 40

40 Rang: A

A Fundort: Arena der Balmung-Warte in Waluth.

Arena der Balmung-Warte in Waluth. Freischalten: Nur während der Nebenquest “Ein Licht im Dunkel”.

Nur während der Nebenquest “Ein Licht im Dunkel”. Belohnungen: 5500 EP, 90 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 35 Ruhm, 1 Behemoth-Fessel, 2 Meteorstein

Die heulende Todesfee

Alias: Gizamaluk

Gizamaluk Level: 41

41 Rang: A

A Fundort: Vidargraes in Waluth.

Vidargraes in Waluth. Freischalten: Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Eine unbequeme Wahrheit”.

Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Eine unbequeme Wahrheit”. Belohnungen: 3000 EP, 80 Fertigkeitspunkte, 9700 Gil, 45 Ruhm, 1 Getrübtes Auge, 20 Reißzahn, 10 Ätherhaltige Asche

Der Sensenmann

Alias: Der Prinz des Todes

Der Prinz des Todes Level: 40

40 Rang: A

A Fundort: Kaiserauen in Sanbreque.

Kaiserauen in Sanbreque. Freischalten: Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Ein neues Joch II”.

Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und Nebenquest “Ein neues Joch II”. Belohnungen: 8000 EP, 100 Fertigkeitspunkte, 15000 Gil, 45 Ruhm, 1 Dunkelstahl

Der Ritter des Flammenden Herzens

Level: 42

42 Rang: A

A Fundort: Nordöstliche Kaiserauen in Sanbreque.

Nordöstliche Kaiserauen in Sanbreque. Freischalten: Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und die Nebenquest “Ein neues Joch II”.

Hauptquest “Zurück an der Quelle“ und die Nebenquest “Ein neues Joch II”. Belohnungen: 9000 EP, 105 Fertigkeitspunkte, 17000 Gil, 35 Ruhm, 2 Meteorstein

Final Fantasy 16 ist seit dem 22. Juni exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Wann eine etwaige PC-Version erscheinen wird, ist derzeit noch unbekannt.

Habt ihr schon alle Jagdaufträge in Final Fantasy 16 erledigt?