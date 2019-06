Final Fantasy - Sony & Macher der Witcher-Netflix-Serie planen TV-Serie

Final Fantasy bekommt eine eigene TV-Serie. Die Produktionsfirma der The Witcher-Serie auf Netflix und Sony Pictures planen eine Live Action-Serie im Final Fantasy-Universum. Als Grundlage dient die Welt des Online-RPGs Final Fantasy XIV, die Handlung soll dementsprechend in Eorzea spielen.

Final Fantasy-Serie mit Chocobos & Cid angekündigt

Allzu viel wissen wir noch nicht: Es gibt keinerlei Datum, wann die Final Fantasy-Serie erscheinen soll. Auch mit Story-Inhalten wird aktuell noch gespart.

Aber fest steht, dass sich die Serie an der reichhaltigen Welt von Eorza beziehungsweise Final Fantasy 14 bedient. Dementsprechend erwarten uns viele bekannte Gesichter und natürlich alles, was sonst noch Kult-Charakter hat.

Fan-Liebling Cid wird ausdrücklich von Sony erwähnt, die Figur spielt also definitiv zumindest eine Rolle in der kommenden Serie. Außerdem könnt ihr euch auch jetzt schon auf die Chocobo-Reittiere, Luftschiffe und noch mehr alte Bekannte freuen.

Inhaltlich dürfte sich die neue Final Fantasy-Serie um die bekannten Themen des Franchises drehen. Es geht wie in Final Fantasy XIV und wie eh und je um Magie, Technologie, Krieg und Frieden.

Laut Sony sind Final Fantasy XIV und Eorza der perfekte Einstieg in die Welt von Final Fantasy. Dementsprechend eignen sie sich auch so gut für eine Serie. Außerdem sei das Medium Fernsehen ebenfalls ideal dazu geeignet, diese "außerordentliche Tiefe, die ausgeklügelten Themen und die beispiellose Fantasie" von Final Fantasy darzustellen. (via prnewswire)

Ihr wollt mehr? Wie es um die The Witcher-Verfilmung für Netflix steht, die ebenfalls von der Produktionsfirma Hivemind kommt, könnt ihr hier nachlesen.

Zusätzlich hat das Final Fantasy 7-Remake gerade erst die Best of E3 2019-Game Critics Awards abgeräumt.

Wie findet ihr die Vorstellung? Freut ihr euch auf die Final Fantasy-Serie?

Final Fantasy 14: Heavensward - Screenshots aus der PS4-Version ansehen