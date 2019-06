Das sind die Gewinner der E3 - Final Fantasy 7 räumt ab

Wir schreiben das Jahr 2019 und Final Fantasy 7 gewinnt die E3. Okay, zugegeben, es ist das Remake von Final Fantasy 7, aber ein bisschen kurios wirkt das schon. Immerhin ist das Remake schon auf der E3 2015 enthüllt worden und das Original-Spiel ist mittlerweile über 20 Jahre alt.

Wie dem auch sei: Bei den Best of E3 2019-Game Critics Awards hat das Remake nicht nur den Award für das beste Spiel der Show gewonnen, sondern auch noch zwei weitere.

Das Final Fantasy 7-Remake gewinnt die E3 2019

Das Final Fantasy 7-Remake gewinnt drei Awards, und zwar den für das beste Spiel der ganzen E3 2019, den für das beste Konsolen-Spiel und dann noch die Auszeichnung für das beste RPG, das auf der E3 2019 angespielt werden konnte.

Square Enix stellt mit denselben drei Awards auch den erfolgreichsten Publisher bei den Game Critics Awards in Sachen Best of E3 2019 dar. Dahinter folgt Activision mit 2 Auszeichnungen und Bethesda mit derselben Anzahl.

Plattformen: Hier liegt die PlayStation 4 mit den meisten Awards vorne, und zwar mit insgesamt 12. Dahinter kommen die Xbox und der PC mit jeweils zehn.

Das sind die Gewinner der Game Critics Awards

Die Liste der Nominierungen könnt ihr euch hier durchlesen, die Gewinner findet ihr im Anschluss.

Best of Show

Final Fantasy VII Remake

(Square Enix für PS4)

Best Original Game

The Outer Worlds

(Obsidian/Private Division für PC, PS4, Xbox)

Best Console

Final Fantasy VII Remake

(Square Enix für PS4)

Best VR/AR Game

Phantom: Covert Ops

(nDreams/Oculus Studios für Oculus Quest, PC)

Best PC Game

Doom Eternal

(id Software/Bethesda für PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox)

Best Hardware/Peripheral

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

(Microsoft)

Best Action Game

Doom Eternal

(id Software/Bethesda für PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox)

Best Action/Adventure

Watch Dogs: Legion

(Ubisoft Toronto/Ubisoft für PC, PS4, Stadia, Xbox)

Best RPG

Final Fantasy VII Remake

(Square Enix für PS4)

Best Racing Game

Crash Team Racing

(Beenox/Activision für PS4, Nintendo Switch, Xbox)

Best Sports Game

EFootball Pro Evolution Soccer 2020

(Konami für PS4, Xbox)

Best Strategy Game

John Wick Hex

(Bithell Games/Good Sheperd für Mac, PC)

Best Family/Social Game

Luigi's Mansion 3

(Next Level Games/Nintendo für Switch)

Best Online Multiplayer

Call of Duty Modern Warfare

(Infinity Ward/Activision für PC, PS4, Xbox)

Best Independent Game

12 Minutes

(Luis Antonio/Annapurna für PC, Xbox)

Best Ongoing Game

Destiny 2

(Bungie für PC, PS4, Stadia, Xbox)

Special Commendations for Graphics

Cyberpunk 2077

(CD PROJEKT RED für PC, PS4, Xbox)

Für die Game Critics Awards Best of E3 2019 konnten nur Spiele nominiert werden, die mindestens fünf Minuten als Hands On-Version spielbar waren (mit Ausnahme der speziellen Grafik-Ehrung). Damit fallen natürlich gerade erst angekündigte Spiele wie das Zelda: Breath of the Wild-Sequel oder Titel, die nicht spielbar waren weg.

Welches Spiel war euer Favorit der E3 2019?