Find Your Next Game 2026: Wir entdecken gemeinsam mit euch die spannendsten Spiele des nächsten Jahres

Es ist schön, wenn man sich auf bestimmte Dinge einfach verlassen kann. Etwa dass AK und Maurice für euch die FYNG Show moderieren.

Bevor wir alle gemeinsam die Weihnachtszeit genießen, hauen wir von GamePro, GameStar und MeinMMO nochmal richtig einen raus: Vom 10. bis zum 15. Dezember streamen wir für euch unser großes "Find Your Next Game"-Jahresfinale.

Mit FYNG 2026 seid ihr nicht nur live dabei bei den Game Awards und bei Gronkhs Indie Showcase, sondern wir veranstalten auch wieder unseren eigenen FYNG 2026 Showcase mit über 25 Trailer-, Gameplay- und Weltpremieren.

Was ist Find Your Next Game?

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communities, der Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

0:35 FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event

Diese spezielle Kombination kommt offenbar gut an, was es uns wiederum ermöglicht, bei jeder Show gegenüber dem Vorjahr nochmal einen draufzusetzen. Hier ein paar Fakten:

Fast 30 Stunden Liveprogramm vom 10. bis zum 15. Dezember mit Shows, Analysen, Talks und Albereien

vom 10. bis zum 15. Dezember mit Shows, Analysen, Talks und Albereien Viele prominente Gäste wie Gronkh, PhunkRoyal, Dhalucard, Jessirocks, Steinwallen, Froschmädchen, Siedler-Erfinder Volker Wertich und vielleicht sogar dem einen oder anderen bekannten Gesicht aus Hollywood.

wie Gronkh, PhunkRoyal, Dhalucard, Jessirocks, Steinwallen, Froschmädchen, Siedler-Erfinder Volker Wertich und vielleicht sogar dem einen oder anderen bekannten Gesicht aus Hollywood. Die bislang größte FYNG-Jahresabschluss-Show mit wirklich fantastischen Spielen und einer Extraportion echtes Gameplay, gewohnt charmant und kompetent moderiert von Ann-Kathrin und Maurice.

Unsere Sendezeiten und wo ihr zuschauen könnt

Unser Show-Programm könnt ihr entweder live auf unserem GameStar-Twitch-Kanal verfolgen oder natürlich auch hier auf eurer Lieblings-Website. Die FYNG Show 2026 am Donnerstag übertragen wir außerdem auf dem GameStar-YouTube-Kanal. Das sind unsere Sendezeiten:

Mittwoch, 10. Dezember – 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Donnerstag, 11. Dezember – 20:30 Uhr bis 04:30 Uhr – FYNG 2026 Show. Gronkh Indie Showcase, Game Awards

Freitag, 12. Dezember – 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Samstag, 13. Dezember – 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr

Sonntag, 14. Dezember – Ruhetag

Montag, 15. Dezember – 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, kein Problem. Einen Großteil des Programms werden wir auch als separate Videos auf GamePro, GameStar, MeinMMO sowie unseren YouTube-Kanälen veröffentlichen. Freut euch außerdem auf exklusive News und Previews zu den Neuankündigungen unserer FYNG Show!

Worauf ihr euch freuen dürft

Weil ein ordentlicher Teil unseres Programms daraus besteht, über Spiele zu berichten, die jetzt noch gar nicht angekündigt sind, müssen wir an dieser Stelle natürlich vorsichtig sein, was wir euch verraten.

Aber ein bisschen was geht immer, deshalb hier ein paar mehr oder weniger subtile Andeutungen:

Für die FYNG Show 2026 haben wir fast 80 Themen evaluiert. Erwartet jetzt keinen Reveal von Half-Life 3, aber wir sind trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir wie schon auf der gamescom ein spannendes Programm für euch zusammengestellt haben.

Wir haben eine ziemlich gute Ahnung davon, dass die Game Awards deutlich mehr knallen werden als die Opening Night Live auf der gamescom.

Falls es bei den Game Awards spektakuläre Blockbuster Reveals geben sollte, dann könnt ihr euch wie immer natürlich darauf verlassen, dass ihr dazu bei uns die meisten und exklusivsten Infos bekommt.

Mary hat eine Zombie-FYNGerpuppe gehäkelt. Aus Gründen.

16:27 Welt-Premieren, neue Trailer und Gameplay! Alle Highlights unserer FYNG Show 2025!

Wie inzwischen FYNG-Tradition gibt es auch zu FYNG 2026 wieder eine dedizierte FYNG Steam-Seite. Dort findet ihr wie gewohnt nicht nur unseren Stream, sondern auch übersichtlich alle Titel der Show samt persönlicher Auswahl nach euren Spielvorlieben sowie – so vorhanden – spielbaren Demos.

Wir freuen uns wahnsinnig auf unser großes FYNG-Jahresfinale und werden wie immer unser Bestes geben, dass ihr mindestens so viel Spaß beim Zuschauen habt wie wir beim Vorbereiten.