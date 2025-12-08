0 Aufrufe
FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event
Mit dem kurzen Trailer zu Find Your Next Game 2026 wollen wir euch ein bisschen auf unseren großen Jahresabschluss-Livestream-Event einstimmen.
Vom 10. bis zum 15. Dezember sind wir über 25 Stunden für euch auf Sendung. Unter anderem mit unserer Find Your Next Game 2026 Show, bei der wir euch über 25 Trailer-, Gameplay- und Weltpremieren zeigen. Aber natürlich begleiten wir auch umfassend die Game Awards, samt vieler exklusiver Infos zu den wichtigsten Blockbuster Reveals.
In unserem Ankündigungsartikel zu FYNG 2026 verraten wir euch noch mehr Infos, was wir alles für euch geplant haben.
