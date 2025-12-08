Vor 30 Jahren verzückte dieser "männliche Sailor Moon" Anime-Fans auf RTL 2, aber heute kennt ihn kaum noch jemand

Dieser Zorro kämpft nicht mit drei Schwertern und ist auch kein Pirat! (© Johnston McCulley, Sukehiro Tomita / Ashi Productions)

Viele Anime-Fans erinnern sich sicherlich noch an RTL 2-Klassiker wie Beyblade, Inuyasha, Yu-Gi-Oh oder sogar Flint Hammerhead – abseits der bis heute beliebten Serien Dragon Ball und One Piece.

Aber ein Anime zog vor 30 Jahren Zuschauer*innen mit seinem maskierten Protagonisten besonders in seinen Bann – und nein, hier geht es nicht um Sailor Moons Tuxedo Mask, sondern Zorro aus der namensgebenden Anime-Serie “Z wie Zorro”.

Z wie Zorro, die männliche Version von Sailor Moon

Z wie Zorro war ein japanisch-italienischer Anime, der 1995 in Deutschland auf RTL 2 lief. Noch bevor Sailor Moon ins deutsche Fernsehen kam und Tuxedo Mask zum Fan-Liebling wurde, waren die meisten Zuschauer*innen bereits vom namensgebenden maskierten Protagonisten verzückt.

1:29 Sailor Moon - Tanzt zum fetzigen Soundtrack von Sag das Zauberwort

Und die Schwärmerei hält bis heute an, wenn Fans auf Social Media über alte Videos des maskierten Schwertkämpfers stolpern. Hier seht ihr ein TikTok-Video zu Z wie Zorro von User Ben_The_Nerd, der das deutsche Intro der Serie auf der Plattform veröffentlicht hat:



Unter dem Video häufen sich eine Vielzahl an Fan-Kommentaren zur damaligen Anime-Serie. Darunter auch ein Kommentar von User Dadi, der den damaligen Zorro als "unser männlicher Sailor Moon” bezeichnet.

Andere Fans versinken dabei in tiefer Nostalgie und erinnern sich zurück, wie sie beispielsweise mit ihrem Opa den Anime geschaut haben oder es ihr allererster richtiger Anime war.

Ganz besonders fällt jedoch auf, dass Zorro für viele ihr erster Anime-Schwarm schlechthin war, wie die beiden User SQ2NUH und SuesseTeufeline in den Kommentaren unter dem Video verraten.

Worum ging es in Z wie Zorro überhaupt und wo könnt ihr ihn heute anschauen?

Z wie Zorro erzählt die Geschichte des 18-jährigen Adligen Don Diego de la Vega, der sich als Zorro, den Verteidiger und Rächer der Bevölkerung, verkleidet, um sich gegen den tyrannischen Gouverneur und seine Armee aufzulehnen.

Denn der Gouverneur unterdrückt nicht nur die Bevölkerung, sondern fordert auch unangemessene Steuererhöhungen, lässt Menschen regelmäßig hinrichten und lässt der Grausamkeit seiner Soldaten freien Lauf.

Als Diego gibt sich der Protagonist als Taugenichts aus, um nicht in Verbindung mit Zorro gebracht zu werden und somit seinen Vater und seine Freund*innen nicht in Gefahr zu bringen. Die Bevölkerung feierte den maskierten Kämpfer genauso, wie es damalige Zuschauer*innen der Serie auch getan haben.

Alle 42 Episoden von Z wie Zorro gibt es auf Amazon Prime und Apple TV mit deutscher Synchro.

Erinnert ihr euch noch an Z wie Zorro und welche Serie war euer allererster Anime?