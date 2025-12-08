PS Plus - Neues Bonus-Spiel für Dezember 2025 ist ab heute schon verfügbar und wir haben 2 Jahre drauf gewartet

PS Plus Extra und Premium hat einen weiteren Bonus-Titel im Dezember für euch parat: Skate Story.

Wer ein aktives PlayStation Plus-Abo hat, kann sich in diesem Monat über besonders großen Spielenachschub freuen: Das seit vergangenen Dienstag freigeschaltete Essential-Lineup umfasst diesmal nicht drei, sondern gleich fünf Bonus-Titel. Extra- und Premium-Mitglieder können sich seit letzter Woche außerdem Red Dead Redemption zusätzlich schnappen – und heute gibt's einen weiteren Titel für Abonnent*innen der beiden teureren PS Plus-Modelle.

Um welches Spiel es geht? Skate Story. Das höllische Skate-Abenteuer wird am heutigen 08. Dezember 2025 für alle Extra- und Premium-Mitglieder freigeschaltet.

Das erwartet euch bei Skate Story

Der heutige PS Plus-Neuzugang ist in der GamePro-Redaktion kein unbekanntes Spiel. Bereits 2023 hat Kollegin Samara in ihrer Spielvorstellung von Skate Story geschwärmt. Heute feiert das düstere Action-Adventure, in dem wir als Dämon durch die Hölle brettern, endlich seinen Release!

1:32 Skate Story - Trailer stellt das surreale Spiel vor, in dem ihr zum skatenden Dämon werdet - Trailer stellt das surreale Spiel vor, in dem ihr zum skatenden Dämon werdet

Darum geht es: In Skate Story schlüpfen wir in die gläserne Haut eines Dämons. Kein geringerer als der Teufel hat uns ein Skateboard ausgehändigt, mit dem wir nun durch die neun Schichten der Unterwelt rollen, um am Ende schließlich den Mond zu erreichen. Äh klar, warum auch nicht! Untermalt wird das stylische Skate-Abenteuer übrigens von der Musik der Indie-Band Blood Cultures.

Ein Spiel mit einem derartig ungewöhnlichen Konzept eignet sich natürlich bestens für Sonys kostenpflichtigen PS Plus-Service. Wer ein Extra- oder Premium-Abo hat, kann mal entspannt hineinschnuppern und für sich entscheiden, ob Skate Story am Ende etwas taugt oder eben nicht.

Skate Story sollte um die Mittagszeit herum via PS Plus verfügbar sein. Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr den Titel mit entsprechendem Extra- oder Premium-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Weiteres PS Plus Dezember-Spiel seit letzter Woche verfügbar – Und falls ihr es verpasst habt: Seit dem 02. Dezember könnt ihr euch außerdem die PS5-Version von Red Dead Redemption dank Extra- oder Premium-Abo ohne weitere Zusatzkosten ziehen:

Wann werden die restlichen PS Plus Extra-/Premium-Spiele für den Monat Dezember 2025 enthüllt?

Die Enthüllung der restlichen Dezember 2025-Titel für die Extra- und Premium-Bibliotheken lässt noch eine Woche auf sich warten.

Termin der Enthüllung: 10. Dezember 2025 (Mittwoch)

10. Dezember 2025 (Mittwoch) Termin der Freischaltung: 16. Dezember 2025 (Dienstag)

GamePro wird euch pünktlich darüber informieren, sobald die Bonus-Spiele für den Monat Dezember 2025 bekannt sind. Schaut also pünktlich auf unserer Website vorbei.

Was haltet ihr von Skate Story? Werdet ihr dank PS Plus mal in den Titel hineinschnuppern?