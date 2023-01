Fire Emblem Engage: Switch-Hit ist gerade erst erschienen und schon günstig im Angebot

Heute erscheint mit Fire Emblem Engage der nächste Exklusivhit für Nintendo Switch. Pünktlich zum Release könnt ihr euch das Taktik-RPG bei Ebay im Angebot sichern: Wenn ihr den Rabattcode LEVELUP23 verwendet, könnt ihr 10 Prozent zusätzlich sparen, wodurch der ohnehin schon reduzierte Preis von 54,99€ (UVP: 59,99€) auf 49,49€ sinkt. Für ein großes Switch-Spiel am Erscheinungstag ist das ein ziemlich ansehnlicher Preisnachlass. So günstig bekommt ihr das Spiel laut Vergleichsplattformen jedenfalls gerade nirgendwo sonst.

Der Versand ist kostenlos, Anbieter ist Saturn. Der Code LEVELUP23 ist zwar noch bis zum 25. Januar gültig, ihr solltet aber damit rechnen, dass das Angebot schon früher durch den Händler beendet werden kann. Durch den Rabattcode könnt ihr übrigens derzeit noch viele weitere Gaming-Produkte bei Ebay günstiger bekommen, darunter auch Switch-Konsolen. Die Übersicht findet ihr hier:

Was ist Fire Emblem Engage?

Anspruchsvolle Rundentaktik: Spielmechanisch handelt es sich bei Fire Emblem Engage um einen traditionellen Teil der Reihe und somit um den Nachfolger von Fire Emblem: Three Houses. Im Gegensatz zum im letzten Jahr erschienenen Action-Ableger Fire Emblem Warriors: Three Hopes wird hier also wieder auf eine Mischung aus Strategie- und Rollenspiel gesetzt. In den anspruchsvollen Rundentaktikkämpfen muss man die individuellen Eigenschaften aller Charaktere und Waffen beachten und klug ausnutzen, um eine Chance zu haben.

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer kündigt neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe an

Neue Geschichte: Bei der Story geht Fire Emblem Engage eigene Wege und erzählt eine völlig neue Geschichte: Wir schlüpfen in die Rolle des sogenannten Wyrmgottes Alear, der mithilfe seiner Armee und legendärer Helden den Dämonendrachen Sombron besiegen soll. Hierzu muss er allerdings erst mal die zwölf Emblem-Ringe suchen. Durch diese lassen sich bereits aus den Vorgängern bekannte Helden beschwören und im Kampf einsetzen.

Gute Bewertungen: Bei Kritiker*innen kommt Fire Emblem Engage bislang ziemlich gut an, der Wertungsdurchschnitt auf OpenCritic liegt derzeit bei 83 Prozent. Vor allem das Kampfsystem und die Inszenierung erhalten viel Lob. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Wertungsspiegel auf GamePro.