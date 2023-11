Fire Tablets zum halben Preis: Der Amazon Black Friday Sale ist noch günstiger als der Prime Day

Im Amazon Black Friday Sale gibt's die neuesten Fire Tablets im Angebot, vom günstigen Fire 7 bis zum leistungsstarken Fire 11 Max.

Neben tausenden weiteren Deals bekommt ihr im großen Amazon Black Friday Sale zahlreiche Eigenmarken günstiger, darunter der Fire TV Stick, die Echo Smart-Lautsprecher und auch die beliebten Fire Tablets. Letztere gibt es in den verschiedensten Versionen vom günstigen Fire 7 Tablet bis zum brandneuen Fire Max 11 zu Schnäppchenpreisen, die teils günstiger als am letzten Prime Day sind. Hier findet ihr die Übersicht:

Die Rabatte betragen bis zu 52 Prozent. Besonders stark reduziert ist das Fire HD 8 Tablet, das einen hervorragenden Kompromiss aus Preis und Leistung bietet. Aber auch das neue Fire HD 10 und das Fire Max 11 aus 2023 sind bereits stark reduziert. Hier die Highlight-Angebote im Überblick:

Was bieten die Amazon Fire Tablets?

Multimedia & Alexa: Die Amazon Fire Tablets sind die ideale Lösung für alle, die nach einem günstigen Multimedia-Tablet für Filme und Musik oder zum Lesen von E-Books suchen. Sie unterstützen so ziemlich alle wichtigen Streaming-Dienste, von Amazon Prime Video über Netflix und Disney+ bis hin zu den Mediatheken von ARD und ZDF. Außerdem bietet selbst die günstigste Version Alexa-Sprachsteuerung, sodass ihr der Sprachassistentin Fragen stellen oder Befehle erteilen könnt.

Die Amazi#on Fir HD 8 und HD 10 Tablets bieten ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Große Leistungsunterschiede: Die Fire Tablets unterscheiden sich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Leistung. Während ihr beim günstigen Fire 7 nur eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln, einen Quad-Core-Prozessor und 2 GB RAM bekommt, bietet das Fire 11 Max mit 2000 x 1200 Pixeln, Octa-Core-Prozessor und 4GB RAM in so ziemlich jeder Hinsicht deutlich mehr.

Welches Fire Tablet für welchen Zweck? Falls ihr das Tablet vor allem zum Streamen von Filmen und Serien nutzen wollt, solltet ihr unserer Meinung nach mindestens zum Fire HD 8 Tablet oder besser noch zum HD 10 greifen. Als Arbeitsgerät sollte es mindestens das Fire HD 10 sein, denn ab diesem Modell werden Microsoft Office und der separat erhältliche Eingabestift unterstützt. Das Fire 7 taugt eher, um gelegentlich mal was nachzuschauen. Sobald man das Tablet häufiger nutzt, lohnen sich die 5€ Aufpreis für das Fire HD 8.

