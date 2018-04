Firewatch - Indie-Hit für Nintendo Switch angekündigt

Nintendo Switch-Besitzer dürfen sich bald über ein weiteres Indie-Highlight freuen, das seinen Weg auf Nintendos Hybrid-Konsole findet. Entwickler Campo Santo kündigte heute an, dass Firewatch für auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Das Abenteuer, das uns in die Wildnis von Wyoming lockt, wo wir nach Feuern Ausschau halten, wurde bereits für Xbox One und PS4 veröffentlicht.

Soon, take the Wyoming wilderness with you. Firewatch is coming to your Nintendo Switch. https://t.co/rCbbB4rulF pic.twitter.com/pM7nf6XauZ — Campo Santo (@camposanto) April 5, 2018

Auf der offiziellen Seite von Firewatch für Switch wird als Veröffentlichungszeitraum nur Frühling 2018 genannt, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Für den Release auf Nintendos Hybrid hat Campo Santo die Technik des Spiels noch einmal völlig überarbeitet, um dafür zu sorgen, dass die Welt schneller lädt und allgemein besser reagiert. Die Entwickler hoffen außerdem, ein "paar Überraschungen" für den Switch-Release bieten zu können. Was sich dahinter verbirgt, wollten sie aber noch nicht verraten.

Allerdings merkten sie in dem Ankündigungspost auf dem Blog an, dass die Verbesserungen für die Nintendo Switch-Version von Firewatch nicht Switch-exklusiv seien. Sie sollen außerdem ihren Weg auf PS4, Xbox One und PC finden.

Unseren Test zu Firewatch könnt ihr übrigens hier nachlesen. Testerin Elena bezeichnete das Spiel zum ursprünglichen Release 2016 als "Atmosphärisches Grafikwunder".