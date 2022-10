Kurze Spiele im Game Pass: Für diese 7 großartigen Titel braucht ihr nur einen Abend

Ihr habt gerade spontan ein paar freie Stunden und wollt sie mit einem unterhaltsamen Spiele-Erlebnis füllen? Dann haben wir hier acht ganz unterschiedliche Empfehlungen, die euch den Abend - oder wann ihr auch immer spielt - versüßen können. Alle Titel in dieser Liste könnt ihr in maximal fünf Stunden durchzocken; also sollten euch ein bis zwei Abende, je nachdem, wie viel ihr am Stück spielt, dafür genügen. Wie lange ihr ungefähr jeweils für sie braucht, lest ihr im entsprechenden Abschnitt.

So haben wir ausgewählt: In diesem Artikel findet ihr Spiele, die euch Annika, Chris und Samara empfehlen - und das unabhängig von unseren GamePro-Tests oder internationalen Wertungen.

Metal Hellsinger

Genre: Rhythmus-Shooter

Rhythmus-Shooter Erstveröffentlichung: 2022

Sound-Anlage aufdrehen, Schrotflinte durchladen und ab geht‘s! Metal: Hellsinger kombiniert den unkomplizierten Ballerspaß eines DOOM mit dem Taktgefühl von Rhythmusspielen. Während ihr euch durch Horden von Dämonen ballert, wummert ein druckvoller Metal-Soundtrack im Hintergrund, auf den das gesamte Spielgeschehen abgestimmt ist. Ihr müsst stets im Takt schießen, nachladen und ausweichen. Selbst Gegnerbewegungen sind an die Musik angepasst.

Das klingt ganz schön fordernd, ist es aber nur auf den höheren Schwierigkeitsgraden, in denen das Spiel dann auch sein volles Potenzial entfaltet. Wollt ihr jedoch erst einmal reinschnuppern, solltet ihr recht fluffig den niedrigsten Schwierigkeitsgrad innerhalb von vier bis fünf Stunden durchrocken können.

Wir können euch empfehlen dranzubleiben: Habt ihr euch erst einmal in das irrwitzige Highscore-Spektakel eingespielt, entwickelt das Spiel einen unnachahmlichen Sog. Die wie Kanonenschläge dröhnenden Revolver fügen sich perfekt in die Metal-Musik ein, aufgrund des extrem hohen Tempos fühlen sich Stunden wie Minuten an. Dann wird es vielleicht doch nichts mit der Kürze – aber das ist dann auch nicht weiter schlimm, oder?

Firewatch

Genre: Adventure

Adventure Erstveröffentlichung: 2016

Firewatch nimmt euch mit in die Wildnis von Wyoming, die mit einem wunderschönen Comic-Look und ihren warmen Farben zum Verweilen einlädt. Dazu kommen die für Walking-Simulators typischen gemütlichen Spielmechaniken, die sehr stark auf Erkundung basieren, sowie unterhaltsame und gut geschriebene Dialoge. Diese führt unser Protagonist Henry, der frischgebackene Feuerwächter im Nationalpark, mit seiner Chefin Delilah über Funk.

Aber nicht alles in Firewatch ist leichtherzig, denn Henry hat es in die Wildnis verschlagen, weil er Abstand gewinnen und über die Probleme in seinem Leben nachdenken muss. Dabei spielt beispielsweise Krankheit eine Rolle. Neben den alltäglichen Themen gilt es auch noch, ein Geheimnis zu lüften. Die Story findet eine gute Balance zwischen ernsten Themen, Humor und Mystery und lässt sich in etwa fünf Stunden beenden.

Unpacking

Genre: Puzzle

Puzzle Erstveröffentlichung: 2021

Bei Unpacking ist der Name Programm. Ihr tut nichts anderes, als Umzugskartons auszupacken und den Inhalt in den Räumen zu platzieren. Das klingt auf den ersten Blick unspektakulär oder wie Arbeit, aber tatsächlich hat das einen entspannenden und meditativen Effekt. Es gibt weder Zeitdruck, noch Punktzahlen, sondern nur euch und die Kartons.

Obendrein erlebt ihr auch eine Geschichte. Allerdings nicht durch eine Stimme oder Zwischensequenzen, sondern indirekt durch den Inhalt der Kisten: Klamotten, Spielzeug, Deko, elektronische Geräte – sie verraten euch mehr über die Beziehungen, Karriere, Träume und sonstigen Lebensumstände der Person, die ihr über viele Jahre hinweg bei mehreren Umzügen begleitet. Das Ganze dauert vier bis fünf Stunden.

Hier geht es zu unserer ausführlichen Spielevorstellung:

4 4 Mehr zum Thema Unpacking - Ein entspannendes Spiel, in dem wir unser Leben auspacken

The Gunk

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 2021

In The Gunk seid ihr Schrottsammler*innen, die Schleim aufsaugen. Vielleicht klingt das zunächst mal nicht sonderlich reizvoll, aber mit diesem Titel könnt ihr eine richtig gute Zeit haben. Die Story spielt auf fremden Planeten, die durch eine schleimige Masse namens “Gunk” verödet sind. Zunächst geht es Becks und Rani, unseren Hauptpersonen, nur darum Profit zu machen. Wenn sie ihren Spezialhandschuh auspacken, um gegen die Plage vorzugehen, wird daraus jedoch schnell eine spannende Rettungsmission.

Neben den sympathischen Charakteren bietet das Spiel viel Erkundung, aufgelockert von Hüpfpassagen und Rätseln. Kämpfe gibt es auch. Diese gehören allerdings nicht zu den Stärken des Spiels, die eher bei den anderen Spielmechaniken und der Geschichte liegen. Diese könnt ihr in vier bis fünf Stunden abschließen.

The Pedestrian

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel Erstveröffentlichung: 2021

The Pedestrian ist ein richtig gutes, eigenständiges Rätselspiel. War der Titel zunächst PlayStation-Konsolen vorbehalten, so ist das Strichmännchen inzwischen auch auf die Xbox abgewandert. Moment mal: Strichmännchen? Ja, ein solches spielt ihr in The Pedestrian - und das aus gutem Grund. Ihr knobelt euch bei diesem Spiel nämlich durch ein Meer aus Schildern. Als Hintergrund dient dabei eine amerikanische Großstadt, die in 3D dargestellt wird.

Euer Ziel ist es dabei stets, eine mit Pfeilen markierte Hinweistafel zu durchqueren und die markierte Tür zu erreichen, die euch ins nächste Areal bringt. In knapp fünf Stunden könnt ihr das Ende erreichen.

Immortality

Genre: FMV-Adventure

FMV-Adventure Erstveröffentlichung: 2022

Marissa Marcel ist eine Schauspielerin, die eines Tages verschwindet. Um sie zu finden, durchforstet ihr in Immortality Bildmaterial von drei Filmen, in denen sie die Hauptrolle gespielt hat, die aber nie veröffentlicht wurden: Ambrosio (1968), Minsky (1970) und Two of Everything (1999). Durch das Pausieren der Aufnahmen und der genauen Untersuchung von Objekten oder Personen erhaltet ihr neue Szenen, die euch wiederum neue Informationen liefern und so Rückschlüsse ziehen lassen. Auf diese Weise setzt ihr das Puzzle Stück für Stück zusammen.

Dieses etwas ungewöhnliche Spielerlebnis ist der neuste Streich von Sam Barlow, der auch für Her Story und Telling Lies verantwortlich ist. Das Spiel setzt daher ebenfalls auf Aufnahmen mit echten Menschen, gehört also zu den sogenannten Full Motion Video Games (FMV). Ihr könnt den Titel in guten fünf Stunden beenden.

In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über das Spiel:

14 3 Mehr zum Thema Immortality ist laut Metacritic eines der besten Xbox-Spiele 2022

Escape Academy

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel Erstveröffentlichung: 2022

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei Escape Academy um ein Escape Room-Spiel, mit dem ihr testen könnt, ob ihr clever genug seid, um zu entkommen. Es fängt das Konzept der Räume, die ihr in der realen Welt besuchen könnt, ziemlich gut ein und gewinnt enorm, wenn ihr es im Koop zockt.

Aber ihr könnt das ganze Spiel, das auf Point and Click Mechaniken in einer 3D-Welt setzt, auch ganz alleine bestreiten. Eine Story gibt es übrigens auch obendrauf. Ihr seid im Spiel nämlich Schüler*in an einer Akademie, bei der Diebstähle, Spionage und Hacken auf dem Stundenplan steht. In etwa vier bis fünf Stunden könnt ihr entkommen.

Habt ihr in dieser Liste ein interessantes Spiel entdeckt und habt ihr weitere Tipps für die Community?