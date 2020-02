Microsoft Flight Simulator-Gameplay geleakt & es ist der Wahnsinn

Es sind zwei Gameplay-Videos aus der Alpha des kommenden Microsoft Flight Simulator 2020 aufgetaucht, die ein weiteres Mal die Grafik-Pracht des Simulations-Spiels für Xbox One und den PC zur Schau stellen.

Seht euch hier geleaktes Gameplay an

Woher stammen die Videos? Das geleakte Material wurde von einem Youtuber namens Jose Carlos hochgeladen. Auf Youtube selbst sind die Videos mittlerweile aber wieder entfernt worden. Via Daily Motion findet ihr sie allerdings hier eingebettet.

Was ist zu sehen? Das knapp 50-minütige Gameplay zeigt, dass die Entwickler Wert auf kleinste Details bei Wind, Wolken, Regentropfen, Landschaften und der Innenansicht des Cockpits legen. Unten seht ihr Start, Landung und eine waghalsige Flugtour durch eine Gewitterfront, was so realistisch aussieht, dass ich mir am liebsten eine Reisetablette einwerfen würde.

Was ist der Microsoft Flight Simulator?

Der Microsoft Flight Simulator lässt uns alles vom leichten Flugzeug bis zu riesigen Jets steuern. Da es sich um eine Simulation handelt stehen uns jedes Mal detaillierte Cockpits und eine realistische Welt zur Verfügung, über die wir hinwegsegeln können. Hinzu kommen weitere Bedingungen wie Tag oder Nacht, sowie das sich ändernde Wetter.

Seine gewaltige Grafikpracht ermöglicht der Titel dank Texturen-Streaming von Microsofts Servern.

Mehr Infos zur Technik findet ihr in unserem Video:

Der Microsoft Flight Simulator soll noch in diesem Jahr für Xbox One und den PC erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Freut ihr euch auf den Flight Simulator?