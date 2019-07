Fluglinie verschenkt Nintendo Switch & Mario Maker 2 an alle Passagiere

Über den Wolken muss nicht nur die Freiheit grenzenlos sein, sondern manchmal trifft das auch auf die Freude zu. Soll heißen: Auf einem ganz speziellen Flug von Dallas nach San Diego haben alle Passagiere eine kostenlose Nintendo Switch geschenkt bekommen. Obendrein gab es auch noch ein Super Mario Maker 2-Exemplar samt Extra-Level.

Wirklich? Ja. Das klingt zwar erstmal fast zu gut, um wahr zu sein, hat sich aber wohl tatsächlich so abgespielt. Dementsprechend überrascht waren die meisten Fluggäste offenbar auch, als die Helfer angefangen haben, Nintendo-Konsolen zu verteilen. Sie haben dabei sogar Super Mario Maker 2-Helme getragen. Auf den Konsolen war dann anscheinend auch noch ein spezielles Level geladen.

Wieso? Es handelt sich dabei natürlich um eine Marketing-Aktion, dieses Mal anlässlich der San Diego Comic-Con. Immerhin dürften durchaus einige Passagiere genau dorthin unterwegs gewesen sein, als sie die Konsolen bekommen haben.

Well this adventure just for better at 30K feet. Not only we got to play a level made for Southwest but we all get a Nintendo Switch. Yes a free Nintendo for each of us. Thank you @SouthwestAir and @NintendoAmerica Super awesome!!! #southwestxnintendo #nintendo #supermariomaker2 pic.twitter.com/wx4POtfnLc