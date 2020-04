Super Mario Maker 2 lässt euch ab morgen sogar ganze Welten erschaffen. Das neue Update sorgt dafür, dass ihr eure Levels dann endlich auch mit Hilfe einer selbst gebauten Oberwelt miteinander verknüpfen könnt. Eurem eigenen vollständigen und zusammenhängenden Super Mario World-Spiel steht nichts mehr im Wege.

Schon morgen! Ab dem 22. April gibt es das nächste Update für Super Mario Maker 2. Für Besitzer des Spiels ist die Erweiterung gratis und bietet viele neue Möglichkeiten. Unter anderem dürft ihr haufenweise neue Items sowie andere Dinge in eure Levels einbauen und diese jetzt auch miteinander verbinden.

Das steckt drin:

Neuer Welt bauen-Modus

Zusätzliche Gegner: Koopalinge, Robo-Koopas & mehr

Neue Items & Power-Ups wie der Frosch-Anzug

Super Mario Maker 2-Fans können jetzt ihr ganz eigenes Spiel bauen

Eigene Spiel-Welten bauen: Bisher bot Super Mario Maker 2 'nur' die Möglichkeit, aberwitzige Levels zu designen. Jetzt könnt ihr die auch noch miteinander verbinden, indem ihr Oberwelten erstellt. Insgesamt lassen sich so bis zu 40 Kurse und acht Welten kombinieren.

Beim Gestalten eurer Spielwelt sind euch quasi keine Grenzen gesetzt. Ihr dürft den Look, die Wege, das komplette Terrain und noch vieles mehr eigens einstellen und ändern. Ihr könnt auch geheime Kurse und Extra-Wege einbauen, Höhlen- oder Weltraum-Welten designen.

Am Ende steht dann euer ganz persönliches Super Mario-Spiel mit verschiedenen Welten, Schlössern und Levels. Selbstverständlich könnt ihr auch eure Gesamtkunstwerke anschließend mit Freunden und zukünftigen Fans teilen.

Zusätzliche Gegner: Die Koopalinge sind die sieben Bowser-Fieslinge, die ihr aus den diversen Mario-Spielen kennt. Ihr könnt so ganz besondere Boss-Kämpfe gegen Ludwig, Iggy und Co. innerhalb eurer Kurse inszenieren. Selbstverständlich in den verschiedenen Designs.

Aber das war noch nicht alles. Da wäre zum Beispiel der verfluchte Schlüssel, der sich beim Einsammeln als fieser Maskenbewahrer Phanto entpuppt. Auch die kuriosen Robo-Koopas kehren in verschiedenen Varianten zurück. Die roten schießen zum Beispiel Zielsuch-Raketen und die blauen mit Lasern.

Neue Items & Power-Ups: In Super Mario Maker 2 könnt ihr ab morgen auch einige neue Elemente verbauen. Wie zum Beispiel das Sprung-Trampolin mit An- und Ausschalter. Aber auch an der Power-Up-Front gibt es einige coole Neuzugänge.

Pilz (SMB2): Dieser spezielle Pilz verleiht Mario das Aussehen und die Fähigkeiten aus Super Mario Bros 2

Frosch-Anzug: Mario kann in diesem feschen Dress nicht nur Schwimmen, sondern auch über Wasser laufen

Power-Ballons: Diese Ballons pusten Mario auf und lassen ihn schweben

Super Eichel: Die Super-Eichel macht Mario zum Flughörnchen, das besonders elegant durch die Luft gleitet

Bumerangblume: Sie ermöglicht euch das Werfen mit Bumerangs zum Ausschalten von Gegnern

Neue Kopfbedeckungen:

Kanonen-Box lässt euch unterschiedlich weit feuern

Propeller-Box ermöglicht viel höhere Sprünge und Schweben

Rote POW-Box verleiht euch dreimal ordentlich Wumms

Gumba-Maske macht Mario zum unscheinbaren Gumba

Kugelwilli-Maske lässt euch fliegen, solange die Zeit reicht

Darf's etwas mehr sein? Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden Super Mario Maker 2-Spieler und -Spielerinnen mit einem Zelda-Update beglückt, das euch sogar Link spielen lässt. Wenn ihr auf der Suche nach den besten Super Mario Maker 2-Leveln der GamePro-Community seid, bitte hier entlang.

Freut ihr euch drauf, eure eigenen Welten zu bauen? Was fehlt euch noch?