Fortnite ist selbst dann das größte Spiel der Welt, wenn nichts passiert

Fortnite hat Kapitel 2 eingeläutet: Die letzten Tage starrte alle Welt auf ein schwarzes Loch und wartete, was passiert. Der Coup wirkt tatsächlich äußerst ungewöhnlich und scheint mehr als gelungen zu sein. Plötzlich reden alle wieder über Fortnite, obwohl es niemand spielen konnte. Die Zuschauerzahlen des "Events" waren gigantisch, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist.

Mittlerweile ist Fortnite wieder online!

Über 6 Millionen Menschen starren gleichzeitig ins schwarze Loch von Fortnite

Was ist passiert? In Fortnite hat das Event zum Ende von Season 10 kurzerhand die gesamte Map des Spiels verschluckt. Für fast zwei Tage gab es nur noch ein schwarzes Loch zu sehen und die Spekulationen überschlugen sich, wann und wie es weitergeht.

In der Zwischenzeit konnten wir uns mit einem Easter Egg-Minispiel die Zeit vertreiben. Selbstverständlich gab es auch schon Leaks zu Kapitel 2 (nicht Season 11): In einem ersten Trailer sind Teile der neuen Map und vom Battle Pass sowie einige neue Features zu sehen.

Rekordzahlen? Ein Event wie "Das Ende" von Season 10 hat es noch nie gegeben. Aber es lohnt sich offenbar für Epic, auch wenn eigentlich niemand spielen kann und manche Fans sogar sauer sind: Insgesamt haben sich das schwarze Loch gestern wohl über sechs Millionen Menschen gleichzeitig auf YouTube und Twitch im Livestream angesehen.

dead game btw — Rod Breslau (@Slasher) October 13, 2019

So reagiert das Netz auf den Fortnite-Blackout

Warten auf Chapter 2. Epic versteht etwas davon, Spannung und eine Erwartungshaltung zu erzeugen: Alle wollen Season 11 beziehungsweise Fortnite Kapitel 2 spielen. Nun ist es endlich soweit.

Epic ? — Fortnite News (@FortniteBR) October 15, 2019

Fortnite-Sucht: Einigen Menschen scheint klar zu werden, wie schlecht sie damit zurecht kommen, dass sie kein Fortnite spielen können. Andere machen sich einen Scherz daraus.

Fortnite coming back as a $49.99 premium game would be the greatest drug dealer move ever. — Fork Parker (@ForkParker) October 14, 2019

Das ist der Beweis das fortnite wirklich süchtig macht. Und Epic macht die Leute damit nur noch „abhängiger“. Das hat auch nicht mehr viel mit Marketing zu tun meiner Meinung nach sondern sie versuchen einfach die kleinen kinder zu manipulieren... und wie man sieht klappt es ja — fxbi.27 (@27Fxbi) October 14, 2019

Das ist reine Taktik. Jetzt merkt man erst wie süchtig die ganzen kleinen Kiddies sind. Die kommen ja noch nicht mal 1-2 Tage ohne Fortnite aus:) Ich find das gut von Epic. — siljaaaaa (@MrlSilja) October 14, 2019

Epics games out here like a dealer holdin out ?? #Fortnite pic.twitter.com/1iA6zBbpTJ — liltikitorch (@liltikitorch) October 14, 2019

Wut, Trauer & Ungläubigkeit: Einige Menschen können es kaum fassen, manche regen sich maßlos auf. Andere freuen sich auch einfach.

None, because my PS Plus just expired and I cant renew it till I get paid. So, figured I'd get on fortnite for awhile since I can still play that online, but... pic.twitter.com/XeyKzAlilr — DeathDealer_795 (@DeathDealer_795) October 14, 2019

call me stupid but is #Fortnite actually done or is this a meme? i spent a stupid amount of money on it and if im not refunded i swear to scarlxrd... — The Ratchet ASMR Dealer (@ThomasBangtson) October 13, 2019

Theorien & Spekulationen: Was die Zahlen bedeuten, haben wir schon hier zusammengefasst. Selbstverständlich geisterten aber auch sonst jede Menge wilde Theorien und Spekulationen zum Spiel durchs Netz. Die meisten drehten sich um den Startzeitpunkt von Chapter 2.

Neil deGrasse Tyson liefert die passenden Fakten:

Did your @fortnitegame suck you & everything else into a black hole?



Can’t help you there.



But death-by-black-hole is a thing, and there might even be an entire universe on the other side.https://t.co/Toio6gpgdv — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 13, 2019

Was sagt ihr zum Ende-Event von Fortnite Season 10? Freut ihr euch auf Kapitel 2?