Fortnite - Neues Easter Egg adressiert Meteor-Spekulation

In Fortnite herrscht eine Übergangsstimmung. Season 3 neigt sich mit Patch 3.6 dem Ende, die vierte Saison lauert in naher Zukunft - und dann gibt es da noch diese Meteoriten am Himmel, die für reichlich Spekulationen sorgen. Steht den Tilted Towers ein Einschlag bevor? Handelt es sich um einen Witz? Oder eine Ankündigung künftiger Inhalte?

Was auch immer sich dahinter verbergen mag: Entwickler Epic schmunzelt über den Eifer der Community, das Rätsel zu lösen. So findet man seit dem neuesten Patch auf dem Dach der Tilted Towers einige Schilder, deren Motive augenzwinkernd mit den Gerüchten spielen.

Ein Schildmotiv zeigt den Stadtbereich, eines einen Helm, eines den Meteoriten - und das letzte Schild enthält ein durchgestrichenes "Today". Darunter hat jemand "Tomorrow" gekritzelt. Hinter den Motiven könnte sich natürlich eine geheime Botschaft verbergen im Sinne von: Morgen werden die Tilted Towers einen Meteoriten abbekommen, heute herrscht aber Frieden.

Oder Epic erlaubt sich einen Scherz. So oder so zeigt die Nachricht, dass die Entwickler sehr genau auf die Diskussionen der Community schauen - sei es via Reddit, Twitter oder YouTube. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos zum Untergang der Welt gibt.

Quelle: Reddit