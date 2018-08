Fortnite - Violetter Würfel wandert in die Kartenmitte

Die mysteriöse, häppchenweise erzählte Story des Battle-Royale-Shooters Fortnite hat ein weiteres Kapitel erhalten. Nachdem sich in Vorbereitung auf Season 5 ein mysteriöser violetter Riss über der Map von Fortnite auftat, gibt nun ein großer violetter Würfel mit rätselhaften Symbolen Fans Rätsel auf.

Inzwischen gibt es erste plausible Theorien der Fans, was Epic mit dem monströsen Würfel in Fortnite planen könnte. Wie sich herausgestellt hat, bewegt sich der Kubus regelmäßig (ca. einmal alle 103 Minuten), indem er lautstark zur Seite kippt.

Zunächst schien es, als wanderte er schnurstracks in die Mitte der Karte. Ein Spieler auf Reddit wollte errechnet haben, dass er in knapp einem Monat dort ankommt. Dann endet auch die Season 5.

The cube is moving every 1 hour 43 mins at the current rate with the next rotation set to occur at 8:26am ET/12:26pm GMT. #Fortnite pic.twitter.com/Koq2Vq8vyV