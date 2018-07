Die Season 4 mit Superhelden-Thema in Fortnite neigt sich langsam dem Ende zu, ein letztes Set an Herausforderungen für Woche 10 haben die Entwickler von Epic Games aber selbstverständlich trotzdem in der Hinterhand. Hier die offiziellen neuen Challenges, an denen ihr euch ab sofort versuchen dürft.

Challenges Woche 10, Season 4 - Das müsst ihr tun

Das sind die einfachere Aufgaben in Woche 10 für jeweils 5 Battle Stars

Durchsuche Truhen in Junk Junction (7 Truhen): Eine leicht verständliche Challenge, bei der ihr insgesamt sieben Schatzkisten in Junk Junction findet. Der Schrottplatz ist recht klein und hat deshalb nur vergleichsweise wenige Truhen-Spawns. Ihr müsst aber glücklicherweise nicht alle 7 Kisten in einem Match finden, sondern könnt sie über mehrere Sessions hinweg öffnen. Tipp: Zerstört die Autos, einige Truhen sind in den Blechhaufen versteckt.

Das sind die schweren Aufgaben in Woche 10 für jeweils 10 Battle Stars

Suche zwischen Filmtiteln (1 Mal): Diese Aufgabe tauchte bereits im Leak für die Woche 9-Challenges auf. Einen Guide zu der Schatzsuche findet ihr hier.

Es sind die letzten Aufgaben der Season, haltet euch ran!

Wie lange habt ihr Zeit? Die Herausforderungen sind ab sofort live, ihr könnt euch also direkt darauf stürzen. Zeit habt ihr dafür nur bis Mittwoch, 11. Juli. Dann endet die Season 4. Es verbleiben also noch sechs Tage.

Wann startet Season 5? Offiziell startet die Season 5 direkt im Anschluss am Donnerstag, den 12. Juli. Was dann passiert und welches Thema die neue Saison bringt, kann nur spekuliert werden. Die wildesten Theorien zu Season 5 findet ihr hier.

Wer noch Rest-Aufgaben aus den vergangenen Wochen abhaken will, sollte sich ebenfalls in den nächsten Tagen an die Arbeit machen. Zum Ende der Season 4 verfallen alle nicht erledigten Challenges.