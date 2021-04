Aloy aus Horizon: Zero Dawn hat jetzt ihren eigenen Fortnite-Spielmodus

Nachdem bereits andere populäre Videospiel-Charaktere, wie Kratos oder Lara Croft, ihren Auftritt in Fortnite hatten, kann sich jetzt auch Aloy aus Horizon: Zero Dawn in die Liste einreihen. Neben einem Outfit, das euch als Aloy umherlaufen lässt, gibt es zudem neue Gegenstände und einen zeitlich begrenzten Modus, in dem sich Aloy und Lara Croft verbünden.

Aloys Auftritt kommt passend: seit dem Start von Season 6 in Fortnite könnt ihr nicht nur die erste Singleplayer-Mission absolvieren, sondern im Spiel auch auf Dinosaurier treffen.

Diese Gegenstände gibt es für Aloy:

Lohebehälter Rücken-Accessoire

Aloys Speer Spitzhacke

Grauhabicht Hängegleiter

Schildweberin Lackierung

Emote "Herz in Sicht"

(nur im Paket) Ladebildschirm "Aloy die Himmelsbeobachterin"

(nur PS5 Spieler:innen, die das Aloy-Outfit besitzen) Stil "Eisjägerin Aloy"

Ab wann ist das Aloy-Paket verfügbar? Das Outfit und die Gegenstände sind ab dem 16. April 2021 verfügbar. Für Playstation-Spieler:innen gibt es zudem die Möglichkeit, das Paket heute, am 14. April 2021, im Aloy-Cup zu erspielen. In dem Turnier treten Spieler:innen in Zweierteams gegeneinander an, bis nur noch ein Team übrig ist. Gegner mit dem Bogen zu eliminieren, bringt hierbei Extrapunkte.

LTM-Event wird ein Crossover mit Lara Croft

Der zeitlich begrenzte Duo-Modus "Ein tolles Team! Aloy & Lara" lässt euch zu zweit als Aloy und Lara antreten, wobei jeder von euch eine der beiden Rollen einnimmt. Wenn ihr als Aloy unterwegs seid, könnt ihr ausschließlich den Bogen benutzen und als Lara nur die Zwillingspistolen.

In dem Modus sollen sich die beiden Überlebenskünstlerinnen nicht nur vor Wildtieren in Acht nehmen (und vielleicht auch dem ein oder anderen Dino?), sondern können auch durch geschicktes Crafting mit Naturmaterialien ihre Waffen aufbessern.

Den Modus "Ein tolles Team! Aloy & Lara" könnt ihr vom 16. April 2021 - 15 Uhr bis 18. April 2021 - 15 Uhr spielen.

Lockt Aloy euch zurück zu Fortnite?