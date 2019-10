Fortnite: Angel-Experiment zeigt, wie wahrscheinlich guter Loot ist

Fortnite beschäftigt seit Beginn von Chapter 2 noch mehr Menschen als je zuvor, so scheint es. Kein Wunder: Es gibt nicht nur eine neue Map zu erkunden, sondern auch komplett neue Gameplay-Mechaniken. Wie zum Beispiel die Möglichkeit zu Angeln. Dabei winkt an einigen Stellen besserer Loot als an anderen. Aber wie sind die Wahrscheinlichkeiten verteilt? Zwei Fans haben es ausprobiert.

Was fängt man beim Angeln in Fortnite innerhalb von einer Stunde?

Alles Mögliche: Interessanterweise unterscheiden sich die Ergebnisse bei den beiden Reddit-Nutzern insgesamt nicht so stark. Sie können also zumindest ein Anhaltspunkt dafür sein, wie wahrscheinlich es ist, bestimmte Dinge zu angeln. Kleiner Spoiler: SMGs wollen offenbar nicht so recht beißen.

Es kommt auf die Location an: Wie einige andere Fortnite-Fans in den Kommentaren anmerken, gibt es verschiedene Stellen auf der neuen Fortnite-Map, die sich unterschiedlich gut zum Angeln eignen. Wer seine Angelrute an den Hot Spots auswirft, hat sehr viel bessere Chancen darauf, epische SMGs zu ergattern.

Die beiden Reddit-Nutzer Th3Anarch1st und LavaCreeper500 haben offenbar nicht an den Angelstellen, sondern einfach im offenen Wasser ihr Glück versucht. Dabei ist ihnen über einen Zeitraum von 60 Minuten anscheinende der folgende Fang ins Netz gegangen.

LavaCreeper500 hat das hier geangelt:

84 Sniper Ammo

4,104 Light Ammo

3,118 Medium Ammo

732 Shotgun Ammo

1,410 Holz

1,050 Ziegel

540 Metall

238 Small Fry

11 Floppers

56 rostige Dosen

22 Assault Rifles

9 Tactical Shotguns (1 seltene)

8 Pump Shotguns (1 seltene)

1 Submachine Gun (1 seltene)

20 Pistolen

Th3Anarch1st hat ein bisschen weniger Glück gehabt:

Bemerkenswert wirkt, dass offenbar keiner der beiden einen Slurpfish gefangen hat. Die Drop- beziehungsweise Angelraten dafür fallen im offenen Gewässer offenbar ziemlich niedrig aus. Ganz zu schweigen von einem 'Mythic Goldfish" natürlich.

Während manche Fans fleißig angeln, regen sich andere über die neu eingeführten Bots auf.

Was habt ihr bisher so gefangen und wie findet ihr das Angel-Feature in Fortnite?