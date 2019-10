Fortnite-Bots sollen Einstieg erleichtern, aber Spieler werden paranoid

Epic Games hat Bots in Fortnite implementiert. Die sollen dafür sorgen, dass auch neuere, unerfahrenere Spieler Spaß haben können. Statt sofort von Fans mit hohem Skill-Level vernichtet zu werden, stehen die Chancen nun besser, auch mal zu gewinnen. Im Lauf der Zeit und je mehr ihr euch steigert, sollt ihr auf immer weniger, aber stärkere Bots treffen. Also ungefähr so, wie das Bot-System auch bei PUBG Mobile funktioniert. Die Reaktionen auf die Neuerung fallen allerdings sehr durchwachsen aus.

Skillbasieres Matchmaking mit Bots stößt nicht nur auf Gegenliebe

Neuanfang & Balance? Dass die Fortnite-Bots kommen, steht schon eine ganze Weile fest. Nun haben sie zusammen mit dem Anfang von Chapter 2 Einzug gehalten. Das neue Matchmaking-System soll nicht nur Anfängern den Einstieg erleichtern, sondern letzten Endes auch eine größere Herausforderung für Profis bieten.

So after doing some testing it seems everyone's very first game of Fortnite Chapter 2 has 10 human players and 90 bots... lol ? — Ali-A (@OMGitsAliA) October 21, 2019

Epic spricht davon, so für ein ausgeglicheneres, faireres Spiel zu sorgen. Pro-Spieler treffen auf Gegner, die es auch wert sind, so bezeichnet zu werden und die nicht nur als Kanonenfutter dienen. Anfänger bekommen es dafür nicht gleich mit Schnellbau-Experten zu tun.

An overlooked feature of Fortnite Chapter 2 is bots.



New players face a high number of bots and as their skill increases they face fewer bots.



PUBG Mobile did this from day 1 to give players a chance to learn and stick to the game. Hence why it was so successful on mobile. pic.twitter.com/iseLN28MaT — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 18, 2019

Nicht in Ranked-Matches: Bots soll es sowieso nicht in Ranglisten-Spielen geben. Aber auch sonst trefft ihr laut Epic nur zu Beginn eurer Fortnite-Karriere beziehungsweise kurz nach dem Anfang von Chapter 2 auf die Pappkameraden. Spielt ihr viel und gut, habt ihr es bald wohl nur noch mit Menschen zu tun.

Fun Fact: the skill level of bots is based off of your skill level, with bots becoming more accurate and smarter with when to use tools the higher your skill level. — FireMonkey • Fortnite Intel ? (@iFireMonkey) October 17, 2019

Fans beklagen sich: Trotz alledem können viele Fortnite-Spieler offenbar nichts mit Bots anfangen. Schlimmer noch, sie fühlen sich dadurch irgendwie abgewertet und hintergangen.

4 wins in Folge zu viele bots in fortnite pic.twitter.com/GyUfU0rPEC — buchi 666 (@666_buchi) October 21, 2019

Anyone else don’t like the bots on Fortnite? I just don’t feel good about my games anymore. Makes me feel like I’m in a private match back in the BO2 days. ? — FaZe Mew | Creator code: MEW (@FaZeMew) October 18, 2019

@fortnitegame Give me the option to opt out of bots. It does not make me feel good knowing I am killing fake players when i eliminate a whole team. Its boring and just ruins the whole idea of getting better in the first place. You just took away the ability to learn and improve — STD (@SuperTrueDaddy) October 22, 2019

I forgot fortnite added bots and here I thought I earned my 6 kills ? — Necromancy ? (@NecromancyVS) October 15, 2019

Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich freuen, dass ihnen das Spiel jetzt endlich Spaß macht.

I don't give a rats ass about bots or skill based matchmaking. I am dogshit at fortnite and this was my first match in like 10 months pic.twitter.com/lV76Z1W3CO — ?h?m?? (@AVKiamnot) October 15, 2019

I may be a bot, but at least I got my 10-kill win ? haven't played this shit since last year, but the new Fortnite update kinda fire... pic.twitter.com/x9lPo22iAv — Gino (@GamingWithGino) October 15, 2019

Viele Fortnite-Fans reagieren offenbar paranoid & verwirrt auf Bots

Ist das jetzt ein Bot? Viele Fortnite-Spieler können den Gedanken anscheinend nur schwer ertragen, einem Bot gegenüber zu stehen. Oder noch schlimmer: Eventuell von einem besiegt zu werden. Offenbar herrscht vor allem eine große Verunsicherung, die nicht nur die Gegner, sondern auch die eigenen Skills umfasst. Selbstverständlich geistern unzählige Fan-Theorien durchs Netz, wie sich Bots angeblich eindeutig identifizieren lassen.

Is it me or does it seem like fortnite games are easy I mean everyone I came across plays like a bot — revelations (@Mr_Revelations) October 17, 2019

Carolyn Petit vergleicht Fortnite dank der Bots jetzt mit einem Horrorspiel. Sie sei ständig dabei, das mysteriöse Verhalten "dieser heimtückischen neuen Lebensform" zu studieren. Sie fühle sich jetzt wie ein "paranormaler Detektiv" und werde im gesamten Spiel nicht mehr von dem Spuk losgelassen.

a bot? a toxic friend? who even knows anymore #Fortnite pic.twitter.com/gcMZQqntOE — chaoticBells (@chaoticBells) October 22, 2019

Bot-Trolling: Während manche Spieler einfach dadurch, dass sie keine Ahnung von Fortnite haben, wie Bots wirken, spielen andere absichtlich so. Um ihre Gegner in Sicherheit zu wiegen, nutzen sie Verhaltensmuster, die angeblich vor allem Bots an den Tag legen.

DAMN ARE PEOPLE BOT TROLLING IN FORTNITE NOW????



like i saw a dude who was just straight acting like a bot and when i ran up on him he clapped my cheeks — Pumpkin Butt Supreme (@Tyson_GB) October 22, 2019

Wie findet ihr, dass es jetzt Bots in Fortnite gibt?