Fortnite führt wichtige Battle Pass-Änderung ein und bietet Belohnungen daraus bald auch im Shop an

Oft gibt es Skins oder Items zu bekannten Marken nur innerhalb des Fortnite-Battle Passes.

Fortnite lebt vor allem durch seinen Battle Pass. Wer fleißig spielt, kann sich so nicht nur den nächsten Battle Pass finanzieren, sondern auch noch jede Menge kosmetische Inhalte freischalten. Dadurch flitzen mittlerweile neben Kratos und Darth Vader auch Aloy oder Son Goku durch die Spielwelt. Aber bisher ließen sich die Skins in der Regel nur über die Battle Pass-Freischaltungen ergattern. Das ändert sich jetzt: Epic will den ganzen Kram später auch einfach direkt zum Kauf anbieten.

Bald könnt ihr euch die meisten Battle Pass-Belohnungen einfach im Fortnite-Shop kaufen

Wieso das Ganze? Epic schreibt in der eigenen, offiziellen Ankündigung, dass es vor allem darum gehe, Fans bestimmter IPs zu ermöglichen, ihre liebsten Belohnungen auch dann bekommen zu können, wenn sie einen Battle Pass verpasst haben. Es kann natürlich immer vorkommen, dass man mal keine Zeit zum spielen hat und wenn dann gerade der heiß ersehnte Captain America-Skin im Battle Pass ist, wäre das natürlich schade.

Das sind die Einschränkungen:

Nicht rückwirkend: Es kommen jetzt nicht alle jemals angebotenen Battle Pass-Belohnungen auf einen Schlag in den Shop. Die Änderung gilt nur für die Zukunft, also werden nur Inhalte aus künftigen Battle Passes im Shop verkauft.

Es kommen jetzt nicht alle jemals angebotenen Battle Pass-Belohnungen auf einen Schlag in den Shop. Die Änderung gilt nur für die Zukunft, also werden nur Inhalte aus künftigen Battle Passes im Shop verkauft. Erst 18 Monate später: Es gibt eine Zeitpuffer zwischen den Battle Pass-Belohnungen und dem Verkauf im Shop. Die ersten Belohnungen aus dem Battle Pass könnt ihr also erst in mindestens 18 Monaten kaufen. So bleibt der Anreiz erhalten, den Battle Pass zu kaufen und viel zu spielen.

Es gibt eine Zeitpuffer zwischen den Battle Pass-Belohnungen und dem Verkauf im Shop. Die ersten Belohnungen aus dem Battle Pass könnt ihr also erst in mindestens 18 Monaten kaufen. So bleibt der Anreiz erhalten, den Battle Pass zu kaufen und viel zu spielen. Nicht zwingend alle Belohnungen: Epic behält sich vor nicht jede einzelne Belohnung aus dem Battle Pass in den Shop zu packen. Wir gehen aber schwer davon aus, dass die beliebtesten Skins auf jeden Fall kommen.

Generell gilt das für alle Arten von Gegenständen und nicht nur Skins. Alles aus dem Battle Pass kann mindestens 18 Monate später im Shop landen, also beispielsweise auch Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes, Instrumente, Aufkleber, Lackierungen, Ladebildschirme und Bannersymbole. Dazu zählen ebenso Belohnungen aus dem Belohnungen- und Auftragsbelohnungen-Tab. Allerdings können die zugehörigen alternativen Stile auch variieren.

Keine Garantie, aber Warnung: Epic führt zwar diese Änderung ein, das heißt aber nicht, dass auf jeden Fall immer alle Belohungen in Zukunft auch im Shop landen. Sollte ein Gegenstand aber wirklich nie anderweitig als im Battle Pass erhältlich sein, will Epic seine Fortnite-Spieler*innen vorwarnen und Bescheid geben.

Am Preis ändert sich nichts: Epic betont, dass der Fortnite-Battle Pass auch nach dieser Änderung weiterhin 950 V-Bucks kosten wird. Außerdem soll auch die Möglichkeit erhalten bleiben, über die Levelaufstiege im Battle Pass 1.500 V-Bucks zu verdienen und der verschenkbare Battle Pass kostet ebenfalls bis auf absehbare Zeit 8,48 Euro.

Wie findet ihr die Neuerung? Freut ihr euch, dass ihr verpasste Belohnungen endlich einfach im Nachhinein kaufen könnt, oder ärgert ihr euch, dass die Sachen nicht mehr so exklusiv sind wie vorher?