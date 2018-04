Das Gameplay von Fortnite: Battle Royale ist mehr oder weniger selbsterklärend. 100 Spieler landen auf einer Insel, suchen Waffen, schalten sich gegenseitig aus und flüchten dabei vor dem Sturm. Aber mit den LTMs, also Limited Time Modes, sorgen die Entwickler immer mal wieder auch für etwas Abwechslung. Mal stehen Sniper-Gewehre im Mittelpunkt, mal sind es Explosivwaffen.

Möglicherweise blickt Epic Games in Zukunft aber auch auf andere beliebte Multiplayer-Modi aus bekannten Shootern, die sich auch in Fortnite anwenden lassen. Ein Kandidat dafür wäre der "Gun Game"-Modus, den wir vor allem aus dem Multiplayer der Call of Duty-Reihe kennen. Das schlägt zumindest Reddit-Nutzer Vapegodmasterman vor.

Fortnite - Bessere Waffen mit jedem Kill?

In Gun Game starten alle Spieler nur mit einer Pistole und mit jedem Kill, wird die Waffe durch eine jeweils bessere ersetzt. Diese Idee scheint bei Epic Games nicht auf taube Ohren zu stoßen, denn Entwickler EpicDustyDevo betonte sofort, dass derartige Ideen für zukünftige LTMs angedacht sind.

"Es steht auf jeden Fall auf der Liste, irgendwann mal einen progressiven Waffen-Loadout-LTM zu machen. Wahrscheinlich würden wir den Sturm früh starten lassen, damit alle beieinander bleiben, Respawns werden dann eingeschaltet, damit sichergestellt ist, dass derjenige gewinnt, der alle Waffen durch hat."

Allerdings scheint nicht ganz klar zu sein, in welche Richtung der mögliche Gun Game-Modus verlaufen soll. Während der eigentliche Vorschlag von Upgrades spricht, fragt EpicDustyDevo, ob nicht Downgrades sinnvoller wären. So wird es dann nämlich immer schwerer, weitere Kills zu machen und zu gewinnen. Auf jeden Fall scheint ein Gun Game-Modus für Fortnite nicht unwahrscheinlich zu sein.

Glaubt ihr, dieser Modus würde funktionieren?