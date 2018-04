Am Wochenende wurden die ersten Bugfixes bekannt, die das nächste Fortnite-Update 3.5.0 bringen soll, das voraussichtlich am 11. April um 10 Uhr deutscher Zeit auf die Server aufgespielt wird. Wenn wir den Andeutungen eines Epic Games-Mitarbeiters glauben können, erwarten uns im Patch 3.5.0 möglicherweise aber auch Anpassungen an das Button Layout der PS4- und Xbox One-Controller.

Auf Reddit fragte ein Fortnite-Spieler bezüglich des kommenden Updates nach, ob bald auch die Möglichkeit ins Spiel kommen wird, die einzelnen Knöpfe der Controller nach Belieben zu mappen und so den eigenen Wünschen anzupassen. Auf dem PC gäbe es diese Funktion immerhin schon.

Ein Entwickler von Epic Games antwortete daraufhin mit seinem Reddit-Profil EpicDustyDevo und verwies auf die fertigen Release Notes, die in dieser Woche folgen, denn die sollten "von Interesse sein". Allerdings bezog sich EpicDustyDevo dabei nicht auf den Hauptkommentar, sondern den Einwurf eines anderen Reddit-Nutzers, der sich ein neues Button-Layout für den Bau-Modus gewünscht hat.

Das neue Layout sieht vor, dass Wand, Rampe, Fußboden und Dach auf die vier Schultertasten gelegt werden, sobald wir in den Bau-Modus wechseln. Das erspare Zeit, weil wir nicht mehr gezwungen wären, einzeln zwischen den Bauelementen durchzuschalten.

EpicDustyDevo gab allerdings gleichzeitig zu Protokoll, dass auch die anderen Forderungen aus dem Hauptkommentar in Arbeit seien. Dafür gäbe es aktuell nur noch keinen Release-Termin. Neben dem freien Button Mapping betreffe das auch die Abschaffung der Zielhilfe, die beim Editieren von Bauelementen für Probleme sorgt.

Was haltet ihr von einem neuen Button-Layout für Fortnite?