Nach dem großen Update 3.4.0 haben die Entwickler von Epic Games noch einen Hotfix (3.4.1) für Fortnite: Battle Royale nachgeschoben, um kleinere Bugs zu beheben. Offenbar hat sich aber auch da der Fehlerteufel eingeschlichen.

Wie auf der offiziellen Status-Seite berichtet wird, müssen Spieler auf PS4, Xbox One, Mobile und PC mit erheblich längeren Wartezeiten beim Matchmaking rechnen. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.

We’re aware of an issue that’s causing some players to have longer than normal matchmaking times. We’ll update you once we have more information.

Bis das Problem im Backend endgültig identifiziert und behoben wurde, haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Spieler-Statistiken auszublenden. Damit soll Ladezeit eingespart werden. Wer sich nun aber Sorgen macht, dass die eigenen Kills plötzlich nicht mehr festgehalten werden, kann aufatmen. Die Statistiken werden weiterhin aufgezeigt, aktuell jedoch nicht angezeigt.

In order to relieve stress on our backend services we’re going to temporarily disable the ability to view stats in-game. Don't worry though, your stats are still being recorded. Once we return to a healthy state you'll be able to once again view them in-game.