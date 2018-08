Gestern gingen die neuen Fortnite-Herausforderungen der Woche online und wer Battle Stars sammelt, darf fröhlich die einzelnen Aufgaben abarbeiten.

Ein bisher unbekannter Bug sorgt allerdings für Probleme bei einer bestimmten Challenge.

Um welche Challenge geht es? In Woche 5 gehört es in Fortnite zu den Herausforderungen, Schaden mit Haftgranaten, Stinkbomben oder normalen Granaten zu verursachen. Mindestens 300 Schadenspunkte müssen mit diesen drei Waffen erreicht werden.

Und wo liegt das Problem? Wie mehrere Spieler auf Reddit oder im offiziellen Fortnite-Forum berichtet haben, wird der verursachte Schaden teilweise nicht gezählt - ganz egal, wie oft gegnerische Spieler getroffen wurde.

Reddit-User Reghar34 schreibt beispielsweise, dass der Schaden durch normale Granaten nicht zu zählen scheint. Teilweise berichten Spieler von mehreren verursachten Kills, die letztlich aber nicht auf dem Schadenskonto landen.

Auch die Haftgranate betroffen: Im Epic Games-Forum sprechen Spieler über ein ähnliches Problem, allerdings geht es hier um die Haftgranaten. Dort scheint der Schaden auch nicht zu zählen, beziehungsweise nicht immer.

Damit bleibt nur die Stinkbombe übrig, um den erforderlichen Schaden zu erreichen. Mit nur einer von drei möglichen Waffen wird die Herausforderung allerdings ungemein erschwert, denn Stinkbomben müssen auch erst einmal gefunden werden.

Noch hat sich Epic Games nicht zu dem offensichtlichen Bug geäußert und Spieler, die es eilig haben, beißen sich an der Challenge die Zähne aus. Der Beta-Start der Android-Version wird aktuell Priorität haben, aber es ist dennoch wahrscheinlich, dass das Problem bald behoben ist.

Fortnite is rolling out on Android starting today! Samsung Galaxy devices are the first to be invited. Visit the Android Beta blog for more info: https://t.co/8tHugR4icI #FortniteAndroid pic.twitter.com/bAwZ0LZZMh