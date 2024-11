Fortnite OG könnte dauerhaft zurückkehren: Gerücht nennt bevorstehenden Release von Chapter 1 und Inhalte

Fortnite Chapter 1 steht wohl kurz vor der Rückkehr - und das dauerhaft!

Vor fast genau einem Jahr ging ein riesiger Ruck durch die Fortnite-Community, als nach sechs Jahren das erste Chapter unter dem Namen Fortnite OG für kurze Zeit neu aufgelegt wurde. Wie es jetzt aussieht, war der Ansturm und das positive Feedback so groß, dass die "gute alte Zeit" bald dauerhaft ins Spiel kommt – so zumindest ein durchaus glaubhaftes Gerücht, das Release und Inhalte nennt.

Woher stammt das Gerücht? Die Infos stammen von den beiden bekanntesten Fortnite-Leakern Shiina und Hypex, welche das Gerücht aus einer anonymen Quelle erhalten haben. Vorsicht ist trotz der hohen Glaubwürdigkeit natürlich dennoch geboten. (via X)

Wann ist die Rückkehr von Fortnite OG

Die Rückkehr wird zur Zeit der The Game Awards erwartet, die am 13. Dezember stattfinden. Gut möglich, dass Epic die Ankündigung während der Award-Show macht und es kurz darauf bereits losgeht.

So könnte Fortnite OG zurückkommen

Der große Unterschied zur Rückkehr im November 2023: Diesmal soll das komplette Chapter 1 zurückkommen und nicht wie zuletzt vereinzelte Seasons.

Laut Gerücht soll allmonatlich ein Season-Wechsel stattfinden, mit dem Start von Chapter 1 Season 1 im Dezember 2024.

Fornite OG würde somit zum dauerhaften Modus von Fortnite.

Was die Items beziehungsweise den Loot-Pool der Seasons anbelangt, soll der sich exakt an die Gegenstände halten, die ihr auch zum ursprünglichen Release vorgefunden habt. Rechnet also nicht mit neuem Kram während der OG-Seasons.

Welche Modi kommen? Auch zu den Modi gibt es bereits erste Infos. Soll soll Fortnite OG sowohl den Baumodus, als auch den Zero Build-Modus bekommen.

Sobald wir offizielle Informationen seitens Epic erfahren, werden wir euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünschen wir euch weiter viel Spaß beim Zocken von Remix Chapter 2, das erst am vergangenen Wochenende gestartet ist.

Fortnite OG könnte dauerhaft zurückkehren. Super Sache oder hat euch der Nostalgieschub vor gut einem Jahr gereicht?