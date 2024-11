Fortnite-Server reagieren nicht: Server Down zu Remix Chapter 2 - Aktueller Status und Leaks im Live-Ticker

Remix Chapter 2 bringt das alte Fortnite-Feeling zurück.

Gestern, am 1. November, fand das große Live-Event statt, mit dem wir in Fortnite Chapter 5 Season 4 verabschiedet haben. Als Nächstes steht das Update für OG 2 an: Fortnite Remix Chapter 2. Bevor es aber losgeht, müssen wir mit einem Server Down vorliebnehmen. Wann die Server offline gehen, wann wir wieder spielen können und was uns danach erwartet, fassen wir hier zusammen.

Live-Ticker zum Fortnite-Server-Status

07:02 Uhr Die Fortnite-Server sind nun down. Wie lange die Wartungsarbeiten anhalten, wissen wir nicht genau, wir werden euch hier im Ticker aber direkt informieren, sobald ihr wieder Fortnite spielen könnt. Während wir warten, halten wir euch auch über Leaks und mehr auf dem Laufenden. 06:50 Uhr Die Server gehen gleich offline. Das Matchmaking ist bereits deaktiviert. Stellt euch auf ein paar Stunden ohne Fortnite ein. 04:00 Uhr Guten Morgen an die Frühaufsteher unter euch. Heute finden die Wartungsarbeiten statt und das schon um 7 Uhr. Hier im Live-Ticker halten wir euch über den Server-Status, Leaks und mögliche technische Probleme auf dem Laufenden.

Datum: 2. November 2024 (heutiger Samstag)

2. November 2024 (heutiger Samstag) Uhrzeit: um 7:00 Uhr deutscher Zeit

um 7:00 Uhr deutscher Zeit Abschaltung des Matchmakings: normalerweise 30 Minuten vor Server Down

normalerweise 30 Minuten vor Server Down Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Ein so großes Update dauert erfahrungsgemäß länger als die üblichen zwei Stunden. Wir gehen davon aus, dass die Server drei bis fünf Stunden später wieder online gehen.

Sobald wir die genauen Timings kennen, teilen wir sie euch oben im Live-Ticker mit.

Diese Inhalte erwarten uns in Fortnite Remix Chapter 2

Bevor mit Remix Chapter 2 die eigentliche neue Season startet, wurde der Wechsel gestern bereits mit einem Live-Event – oder besser gesagt Live-Konzert am Time Square in NYC – gefeiert:

Mehr zum Thema Fortnite Live-Event zu Remix Chapter 2 ist vorbei - Snoop Dogg heizt den Time Square in New York ein von Annika Bavendiek

Sind die Wartungsarbeiten vorbei und das Update aufgespielt, erwarten uns überarbeitete bzw. miteinander kombinierte Inhalte aus den frühen Seasons von Chapter 2. Das bedeutet unter anderem, dass wir auf die Insel von Kapitel 2 zurückkehren. Der Trailer macht auch bereits deutlich, dass so einige Hip Hop-Legenden dabei sind:

1:49 In Fortnite Chapter 2 Remix erobern Hip Hop-Legenden wie Snoop Dogg und Eminem die Insel

Autoplay

Dazu zählt etwas der Rapper Snoop Dogg, der mit einer großen Kollaboration vertreten zu sein scheint, was unter anderem Skins und Fortnite Festival betrifft. Da er auch schon beim Live-Event seinen großen Auftritt hatte, dürfte wir sicher so einiges erwarten.

Neue, aber teils auch überarbeitete Skins zu Midas und TnTina wurden auch schon vorab durch einen Teaser sowie Pins angedeutet, die vorab an Content-Creator geschickt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein neuer (diesmal kleinerer) Battle Pass darf natürlich auch nicht fehlen, wobei Epic an dem Battle Pass-System einige Änderungen vorgenommen hat bzw. vornimmt. Mehr dazu lest ihr im unten verlinkten Artikel.

Mehr zum Thema Fortnite ändert das komplette Battle Pass-System und ihr bekommt dadurch mehr Belohnungen für alle Modi von Annika Bavendiek

Was uns noch in Fortnite Remix Chapter 2 erwartet, werden wir ebenfalls im Live-Ticker berichten. Während der Wartungsarbeiten trudeln meist neue Leaks ein, die so einiges verraten.

Was sind eure Erwartungen und Wünsche an Fortnite Remix Chapter 2? Habt ihr vorab am Live-Event teilgenommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.