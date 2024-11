Jetzt offiziell! Fortnite OG kommt als permanenter Modus zurück und bald geht's los

Fortnite OG kommt bald als permanenter Modus zurück.

Was in der vergangenen Woche noch als durchaus glaubhaftes Gerücht galt, wurde jetzt offiziell durch Epic bestätigt: Fortnite OG feiert schon bald seine Rückkehr. Allerdings nicht so, wie ihr es aus dem Vorjahr gewohnt seid. (via Epic Games)

Alles Wichtige zu Fortnite OG

Wann kommt Fortnite OG zurück? Los geht's bereits am 06. Dezember, also in etwas mehr als drei Wochen.

Die für euch sicher wichtigste Neuerung ist die, dass Fortnite OG diesmal nicht zeitlich begrenzt zurück kommt, sondern als neuer und permanenter Modus fest in das Hauptspiel integriert wird. Den Start macht im Dezember Season 1 und schenken wir dem glaubhaften Gerücht der Insider Hypex und Shiina weiter Glauben, startet jeden Monat eine neue Season.

Was die Items und Gadgets anbelangt, soll sich OG laut Epic übrigens ganz an den Loot-Pool des Originals halten.