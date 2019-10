Fortnite - Von wegen "Ende": Chapter 2 in App Store geleakt

In der letzten Woche sorgte Epics Donald Mustard für Aufregung in der Fortnite-Community. Denn eine Änderung in seiner Twitter-Biografie mit dem Titel "The End" sahen viele schon als kryptischen Hinweis für das Spiel - zumal schon bald ein Season-Ende ansteht.

Das Ende? Über die Bedeutung davon spekulieren Fans seitdem. Kommt eine Season 2? Wird die Map zerstört? Oder schaltet Epic Fortnite gar komplett ab?

Insbesondere letzteres ist so gut wie ausgeschlossen und dass es mit Fortnite weitergehen wird, zeigt nun auch ein Leak im italienischen App Store. Und gibt sogar einen Hinweis, was als nächstes im Spiel ansteht.

Looks like Apple has leaked a promotional image for Season 11 on the Italian Apple Store.



From the looks of it, we’re getting a new map. pic.twitter.com/2naPbsYvDA — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) October 11, 2019

Der Beweis für eine neue Map?

Auf dem Bild ist eindeutig der Schriftzug "Chapter 2" (also Kapitel 2) zu erkennen. Es scheint also nicht "nur" eine neue Season anzustehen, sondern offenbar tiefgreifendere Änderungen.

Das wird auch deutlich, wenn man sich das Bild genauer anschaut. Denn die Charaktere überblicken von einem Hügel aus ein Gebiet, das ganz offenbar NICHT die aktuelle Fortnite-Karte ist. Ist das schon der Beweis für eine neue bzw. zweite Map?

Vorsicht ist geboten: Natürlich kann das Bild ein gut gemachter Fake sein, sowohl der Titel als auch das Bild selbst passen aber zu den aktuellen Spekulationen. Schlauer werden wir alle am Sonntag (13.10.) sein, denn dann endet die aktuelle Fortnite-Season. Und wir erfahren hoffentlich, was es mit dem "Ende" von Fortnite wirklich auf sich hat.

Was meint ihr? Was passiert am Sonntag?