Fortnite - Verstecktes F: Hier findet ihr es

Gestern hat Epic Games Fortnite Chapter 2 gestartet. Neben einer neuen Map gibt es auch einige Änderungen am Gameplay und einen neuen Battle Pass. Wie bisher üblich könnt ihr euch außerdem in euren Battle Royale-Runden an verschiedenen Challenges versuchen. Für eine der aktuellen Aufgaben müsst ihr ein verstecktes 'F' finden.

Suche das versteckte "F" im Ladebildschirm "Neue Welt"

Um das F zu finden, müsst ihr bei der Stadt Lazy Lake abspringen. Ihr findet euer Ziel östlich der Siedlung auf einem Hügel.

Was krieg ich dafür? Alles was ihr jetzt noch tun müsst, ist euch neben das F zu stellen und es aufzuheben. Das war es auch schon! Also Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr bei dieser Aufgabe 14.000 Saison-EP.

Wie schalte ich die Herausforderung frei?

Die Herausforderung ist Teil der Mission "Neue Welt". Damit euch das Spiel auf Buchstaben-Suche schickt, müsst ihr bereits mehrere Challenges abgeschlossen haben. Diese sind allerdings alle selbsterklärend, zum Beispiel "Entdecke 10 benannte Orte" oder "3 Eliminierungen bei Lazy Lake oder Misty Meadows".

Für jedes Ziel von "Neue Welt" erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Wenn ihr mindestens acht der elf Herausforderungen erledigt habt, bekommt ihr als Belohnung einen Ladebildschirm. Auf dem findet ihr auch einen Hinweis, wo sich das versteckte 'F' für die letzte Challenge der Mission befindet.

Alle Challenges der Mission "Neue Welt"