Fortnite bekommt heute, dem 31. Juli, einen neuen Patch spendiert. Das Content-Update v5.10 geht um 10 Uhr auf allen Plattformen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile und PX) automatisch live.

Ohne Unterbrechung weiterspielen: Die Server gehen laut Epic Games nicht offline.

Good news, everyone! Downtime is no longer required for the v5.10 Content Update that is scheduled for tomorrow, July 31 at 4 AM ET (0800 GMT). — Fortnite (@FortniteGame) July 30, 2018

Welche Neuerungen bringt der Patch?

Die Ferngelenkte Rakete kommt wieder! Die Entwickler von Epic Games kündigten bereits per Ingame-Nachricht die Rückkehr der Ferngelenkten Rakete an. Fans, die schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht noch an die Waffe. Sie wurde nach kurzer Zeit wieder aus dem Spiel entfernt, da sie total übermächtig war.

Die Rakete wurde aber abgeschwächt: Jetzt hat Epic sie ein wenig angepasst. Die neue, ausbalancierte Variante soll weniger Schaden machen, sich dafür aber eher zum Auskundschaften eignen.

Der neue LTM "Hoch und explosiv": Im zeitlich begrenzten Spielmodus "Hoch und explosiv" dreht sich alles ums Fliegen. Schnappt euch einen Jetpack und liefert euch actionreiche Gefechte in luftigen Höhen.

Fortnite - Die neuen Challenges

Herausforderungen in Woche 4, Season 5 bekannt

Patchnotes auf Deutsch

Was uns sonst noch erwartet, verraten die Patchnotes.

Patchnotes: Battle Royale

LTM: Hoch und Explosiv

Übersicht: Dieser Modus vereint den spektakulären Spaß des zeitlich begrenzten Modus Hochexplosiv und dem Jetpack, das aus dem Spiel genommen wurde. Begebt euch in luftige Höhen und befördert eure Gegner auf explosivem Wege zurück in die Lobby!

Details zum Modus

In diesem Modus können nur Explosionswaffen gefunden werden.

An Spawnpunkten für Bodenbeute erscheinen gelegentlich Jetpacks.

Die Jetpacks in "Hoch und explosiv" haben eine höhere Treibstoffregeneration und geringeren Treibstoffverbrauch im Vergleich zu Standard-Jetpacks, damit Piloten die Lüfte ein bisschen länger unsicher machen können.

Die Wartezeiten zwischen Augen des Sturms wurden verringert, weil Spieler weniger Zeit benötigten, um angemessene Beute zu finden (durchschn. Spieldauer sollte unter 20 Minuten liegen).

Raketenmunition wurde auf 120 begrenzt.

Profilstatistiken (Kills/Tode und Siege) werden in diesem Modus aufgezeichnet.

LTM: Spielwiese

Details zum Modus

Die folgenden Waffen und Gegenstände wurden exklusiv dem zeitlich begrenzten Modus "Spielwiese" hinzugefügt: Jetpack, Ferngelenkte Rakete, Armbrust

Waffen und Gegenstände

Die Fernlenkrakete ist wieder da.

Gibt es in der epischen und legendären Variante.

Fernlenkzeit von 18 auf 15 Sekunden verringert.

Geschwindigkeit von 1.100 auf 1.000 verringert.

Nachladezeit von 2,2 auf 2,4 Sekunden erhöht.

Spielerschaden von 105/110 auf 74/77 verringert.

Gebäudeschaden von 1.100 auf 400 verringert.

Explosionen beschädigen jetzt Gebäude unabhängig davon, ob Sichtkontakt besteht.

Ferngelenkte Raketen können auch über die Tastatur mit den Standard-Bewegungstasten gesteuert werden.

Fehlerbehebungen

Die Probleme mit Schlürfsaft wurden behoben und der Gegenstand kann jetzt wieder im Spiel geplündert werden.

Patchnotes: Rette die Welt

Waffen und Gegenstände

Das Fernschütz-Scharfschützengewehr wurde dem wöchentlichen Shop hinzugefügt.

Ein genaues Gewehr mit Zielfernrohr und ordentlichem Wumms, der sich aber auch beim Rückstoß bemerkbar macht. Es kann immer nur eine Patrone geladen werden.

Verfügbar ab Donnerstag, den 2. August um 2:00 Uhr MESZ bis Donnerstag, den 9. August um 2:00 Uhr MESZ.

Ein neues Scharfschützengewehr mit einzigartiger Eigenschaft: Dataminer haben eine weitere vielversprechende Waffe im Spielcode ausgegraben. Eine Sniper, die wohl durch Wände schießen kann.

That's the official item image. The last one was a 3D render by me! pic.twitter.com/rKQwbmV0C4 — DieBuddies (@TwoEpicBuddies) July 25, 2018

Das neue Scharfschützengewehr soll die erste Wand, die es trifft, durchschießen können. Mit einem Schadenswert von 157 wirkt die Waffe zunächst vielleicht zu mächtig. Aber Epic versucht, mit einer extrem langen Nachladezeit gegenzusteuern. (via Storm Shield)

Wann uns die neue Waffe genau erwartet, ist allerdings noch unklar.