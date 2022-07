Fortnite-Leaker verrät, welche Dragon Ball-Skins uns im nächsten Crossover erwarten

Das Dragon Ball-Universum tritt in die Fußstapfen von Naruto, zumindest was das nächste Fortnite-Crossover angeht. Ein Leak deutete bereits daraufhin, dass Epics Shooter bald die nächste Kollaboration mit Son Goku, Vegeta und Co. starten wird. Ein bekannter Fornite-Insider verrät nun einige Details zum Event und auf welche neuen Skins wir uns einstellen können.

Son Goku düst mit seinem Kamehameha nach Fortnite

Auf dem Twitter-Account verrät Fortnite-Leaker ShiinaBR, auf welche neuen Features für Fortnite wir uns freuen können. Unter anderem erwarten die Fans vier neue Skins, wovon drei Charaktere bereits bekannt sind. So können wir uns auf folgende Skins freuen:

Son Goku

Vegeta

Beerus

Der vierte Skin soll zu 99 Prozent ein weiblicher Charakter sein, doch welcher genau weiß ShiinaBR nicht. Doch es ist mehr als wahrscheinlich, dass auch der vierte Charakter aus dem DBZ-Universum stammen wird.

Was kommt sonst noch? Außerdem soll es einen einzigartigen Event Screen in der Lobby geben, tonnenweise neue Quests und Gratis-Belohnungen. Hinzu gesellen sich ein neues Capsule-Item, ein besonderes Gebiet mit dem Codenamen „Preheat“ und einen „Attack Ball“-Gleiter.

Kennt ihr Son Gokus bekanntes Kamehameha? Auch diese Attacke soll es in irgendeiner Form ins Spiel schaffen. Doch wie genau, das kann der Fortnite-Leaker nicht sagen.

Den neusten Trailer zur Season 3 gibt es hier:

Handelt es sich um eine verlässliche Quelle? ShiinaBR ist als verlässliche Quelle für Fortnite-Leak bekannt. Auch unsere Kollegen von GameStar und MeinMMO haben bereits durch Leaks des Insiders vorab berichten können.

Das gibt es in Season 3

Aktuell läuft in Fortnite die dritte Season von Chapter 3. Die Map hat sich ein wenig verändert und füllt sich dank des Realitätsbaums nun mit neuem Leben in Form von lila Bäumen und Sprungpilzen. Es gibt außerdem nun Realitätskörner, die eingepflanzt werden können, um mehr Loot zu generieren. Alles weitere, was ihr zur dritten Season wissen müsst, könnt ihr in unserem GamePro-Artikel nachlesen.

Welchen DBZ-Charakter wünscht ihr euch noch für die Kollaboration mit Fortnite?