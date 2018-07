Fortnite - Epic Games verewigt fehlgeschlagene Rettungsmission

Eigentlich wollte der Fortnite-Spieler Muselk nur helfen. Ein anderer Spieler, Muselk, war einen Abhang heruntergefallen und steckte fest. Allerdings hatte Muselks Rettungsaktion einen eher unerwarteten Ausgang, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

Kurz bevor Muselk den anderen Spieler erreicht, katapultiert er ihn aus Versehen mit dem eigenen Fahrzeug in den Ozean. Muselk stellte das Video seines Fails online und das Video wurde so oft geteilt, dass auch Fortnite-Entwickler Epic Games von der Sache Wind bekam.

Seit dem Patch 5.10 finden Spieler am Ort des Geschehens ein Denkmal, das an das denkwürde Ereignis erinnern soll:

HOLY CRAP! @FortniteGame Added a tribute to my "greatest rescue ever" clip!

Chaperdoodle will not be forgotten! (the tires to help him jump up aswell ?) pic.twitter.com/z30UedYSQf