In Fortnite könnte bald ein gigantisches Monster erwachen

Fortnite lässt die Erde beben und deutet an, dass bald ein riesiges Monster auf die Spielwelt losgelassen werden könnte. Im Eis von Polar Peak steckt offensichtlich ein Wesen mit riesigen Augen. Wer sich dem Phänomen nähert, hört außerdem jede Menge merkwürdige Geräusche.

Die Fans spekulieren jetzt: Erwartet uns ein Ingame-Event samt neuem Spielmodus, bei dem wir gemeinsam gegen ein riesiges Monster antreten? Oder handelt es sich bei dem Auge im Eis einfach nur um Werbung für den neuen Godzilla-Film?

Steht Fortnite eine Invasion riesiger Monster bevor?

Das Auge im Eis verfolgt euch: Die Eisschicht am Polar Peak in der Fortnite-Spielwelt schmilzt anscheinend. Zumindest wird sie offensichtlich dünner. Hinter dem Eis lässt sich jetzt nämlich das Auge eines Monsters erkennen, das gigantische Ausmaße haben muss. Schlimmer noch: Es lebt! Denn das Auge verfolgt euch mit seinem Blick, wenn ihr euch nähert.

Das war noch nicht alles: Es rumpelt im Eis und Erschütterungen lassen den Boden beben. Der ganze Berg scheint zu wackeln. Offenbar regt sich das riesige Monster im Eis. Was wohl darauf hindeuten dürfte, dass es sich irgendwann daraus befreit und heraus bricht. Zusätzlich sind auch noch mysteriöse Geräusche zu hören, die offenbar von dem Wesen stammen.

Was passiert, wenn sich das Monster aus dem Eis befreit?

Es ist davon auszugehen, dass es hier nicht gerade um Urmel aus dem Eis geht. Das Viech im Berg wirkt groß, bösartig und erinnert an Drachen oder Godzilla.

Promo-Aktion zum Godzilla-Film? Eine der beliebtesten und wahrscheinlichsten Spekulationen lautet, dass wir es hier mit einer Werbeaktion zum neuen Godzilla-Kinofilm zu tun haben. Der startet aktuell in den Kinos, was das Ganze sehr naheliegend wirken lässt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Fortnite mit solchen Crossover-Events Werbung macht, im Gegenteil. Es gehört mittlerweile schon fast zur Tagesordnung.

Neuer Event-Modus? Sollte es sich bei dem Monster im Berg um Godzilla handeln, bleibt nur die Frage, in welcher Form sich die Promo-Aktion Bahn bricht. Denkbar wäre zum Beispiel ein neuer Event-Modus, in dem viele Spieler gemeinsam gegen ein Monster kämpfen müssen. Da werden Erinnerungen an den schon vor einer kleinen Ewigkeit geleakten Leviathan-Modus wach.

Andererseits kämpft Godzilla im neuen Kinofilm offenbar gegen andere Monster, die noch fieser sind. Möglicherweise müssen wir in einem Event-Modus von Fortnite also irgendwie Godzilla befreien, besänftigen oder anderweitig an seiner Seite kämpfen.

Bisher nur Spekulation: Offiziell bestätigt wurde noch gar nichts im Zusammenhang mit dem Monster-Auge im Berg. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und der Dinge zu harren, die da auf uns zukommen.

Was denkt ihr: Treibt Godzilla bald sein Unwesen in Fortnite? Wenn ja, in welcher Form, worauf hofft ihr?

