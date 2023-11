Fortnite OG - Erstes Hotfix-Update kommt heute: Diese Waffen und Gadgets sind neu

Fortnite OG bekommt heute seine ersten großen Änderungen.

Seit gut einer Woche könnt ihr Fortnite wieder so erleben, wie ihr das Battle Royale von seinen Anfängen vor gut sechs Jahren kennt: samt alter Map, bekannten Orten wie Tilted Towers, legendären Waffen und Gadgets.

Im kompletten November findet in OG eine Reise zurück in die Vergangenheit statt, die wöchentlich dank Hotfix-Update eine neue Saison ins Spiel bringt, in denen altbekannte Items aus Chapter 1 zurückkommen.

Datum: 09. November

09. November Uhrzeit: noch unbekannt

Mit Blick auf den Fahrplan von Fortnite OG, erwartet euch heute eine Rückkehr in Kapitel 1 Saison 6, die auf den unheilvollen Namen "Dunkles Erwachen in Loot Lake" hört.

Werden die Server offline gestellt? Normalerweise fährt Epic die Fortnite-Server zum Start einer neuen Season stets für mehrere Stunden herunter. Da es sich hier nur um ein vergleichsweise kleines Update handelt, gehen wir jedoch nicht davon aus. Sollte sich daran etwas ändern, halten wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Fortnite OG anschauen:

0:30 Fortnite OG lässt Fans träumen und zeigt mit Teaser die Rückkehr der ersten Map des Spiels

Das ändert sich in Fortnite OG Saison 6

Heute kommen altbekannte Waffen, Gadgets und Vehikel aus den 2018er Updates 6.0-6.31 in Fortnite OG. Einzige Ausnahme ist das Driftboard, das erst während Saison 7 eingeführt wurde.

Die neuen Waffen:

Von links nach rechts: Doppelläufige Schrotflinte, Haftgranate und das Schießeisen.

Die neuen Gadgets

Von links nach rechts: Vereiser-Falle, Taschenburg und Geschütztürme.

Neue Fortbewegung und Vehikel:

Die Quad-Ramme und das Driftboard kommen ebenfalls zurück.

Weitere aktuelle News zu Fortnite OG findet ihr hier:

Immenser Hype rund um Fortnite OG

Nach der Veröffentlichung von Fortnite OG am 03. November hat das Battle Royale am vergangenen Samstag manch Rekord gebrochen. So haben sich über den Tag verteilt unglaubliche 45 Millionen Spieler*innen auf der alten Map getummelt.

Auch auf Konsolen war der Andrang auf die Server enorm und so spielten auf PlayStation-Konsolen 33% und auf Xbox-Konsolen sogar stolze 38% aller aktiven Spieler am Freitag ausschließlich Fortnite.

Wie gefällt euch Fortnite OG bislang und werdet ihr euch auch in die heute startende Saison 6 stürzen?