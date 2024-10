Fortnite ändert das komplette Battle Pass-System und ihr bekommt dadurch mehr Belohnungen für alle Modi

In Zukunft könnt ihr in Fornite mit euren verdienten XP (EP) mehr anfangen.

In Fortnite gibt es längst nicht mehr nur einen Battle Pass. Neben dem Battle Royale-Modus können wir mittlerweile auch in den extra Spielmodi LEGO Fortnite und Fortnite Festival über eigene Battle Passes Belohnungen freischalten.

Die Erfahrungspunkte (EP) dafür erspielen wir bislang in den entsprechenden Modi. Das ändert sich aber bald, wie Epic in einem neuen Blogpost nun verkündet hat. Das Fortschrittssystem wird Stück für Stück so umgebaut, dass wir Spieler*innen am Ende tatsächlich mehr davon haben.

Gleicher Fortschritt für alle Fortnite-Passes

Battle Royal: Zum Zeitpunkt der Ankündigung werden verdiente EP, egal in welchem Modus sie erspielt wurden, bereits auf den Battle Pass des Battle Royale-Modus angerechnet.

Fortnite Festival: Für den Musik-Pass, ehemals Festival Pass, gilt das übergreifende EP-System ab dem 2. November, also zeitgleich mit dem Start von Fortnite Festival Season 6 und der neuen BR-Season.

LEGO Fortnite: Die übergreifende EP-Anrechnung erfolgt für den LEGO Pass (Franken-Sein) dagegen ab dem 1. Dezember.

Wo verdiene ich EP? Nachdem die Umstellung am 1. Dezember komplett abgeschlossen wurde, können wir in den folgenden Modi Erfahrung verdienen, die dann auf alle aktiven Battle Passes (Battle Pass, Musik-Pass, LEGO Pass) gleichermaßen angerechnet werden:

Battle Royale

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Creator-Inseln

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der benötigte Fortschritt für eine Belohnung je nach Pass variieren kann.

Nicht nur die EP-Verteilung, auch der Weg zu den Belohnungen wird angepasst. Alle Fortnite-Passes ab dem 1. Dezember erhalten nur noch einen Belohnungsweg mit kostenlosen und Premium-Belohnungen.

Um sowohl im Battle Pass, Musik-Pass und LEGO Pass die Premium-Belohnungen zu erhalten, muss der Premium-Zugang jeweils einzeln gekauft werden. Es soll aber eine Möglichkeit folgen, um den gleichzeitigen Kauf bald zu ermöglichen.

Epic killt Battle Pass-Währungen

Im Gegenzug werden dafür Währungen aus dem System entfernt:

Festival-Punkte (Fortnite Festival): 2. November

2. November Battle-Sterne (Battle Royale): 1. Dezember

1. Dezember Noppen (LEGO Fortnite): 1. Dezember

Die ersten Änderungen des Fortschrittssystems starten demnach schon dieses Wochenende, zusammen mit der neuen Fortnite-Season. Mit dem Season-Wechsel erwartet euch auch ein neues Live-Event sowie Wartungsarbeiten mit einem Serverdown. Auf GamePro.de werden wir euch darüber auf dem Laufenden halten.

