Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des OG Season 2-Updates im Ticker

Season 2 von Fortnite OG steht vor der Tür und wird mit dem kommenden Update ins Spiel gebracht. Wie gewohnt gehen aber auch die Server dafür wieder für ein paar Stunden offline. Alle Infos zum Server-Status und den bekannten Inhalten des Updates bekommt ihr hier.

Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Eine konkrete Uhrzeit dazu nennt Epic Games nie. In der Regel dauern Serverdowns aber zwischen zwei bis vier Stunden, für größere Updates kann es auch mal etwas länger dauern. Sollte alles glatt gehen, könnt ihr also zur Mittagszeit oder am frühen Nachmittag wieder ins Spiel springen.

Anime-Fans können sich bereits seit ein paar Tagen Skins aus der neuen Kollaboration mit Kaiju No. 8 schnappen:

0:32 Fortnite bekommt Kollaboration mit Hit-Anime Kaiju No. 8

Wie der Name des Updates bereits verrät, startet damit die zweite Season von Fortnite OG Chapter 1 im Spiel. Die offizielle X/Twitter-Seite zu Fortnite hat außerdem bereits die neue Map für Season 2 geteilt. Darauf könnt ihr einige bekannte POIs wie Shifty Shafts und Haunted Hills erkennen, vor allem kehrt aber das beliebte Tilted Towers endlich zurück:

Danaben hat der bekannte und verlässliche Leaker ShiinaBR auch bereits eine Reihe an Inhalten verraten, die mit dem neuen Update ins Spiel kommen sollen:

WHAT TO EXPECT IN FRIDAY'S UPDATE



- Fortnite OG Season 2

- New OG Pass will be added

- Updated OG Season 2 Map

- Likely more C6S2 Leaks

- Hatsune Miku Car Cosmetics

- XXXTentacion ICON Emote

- Likely New Level Up Quest Pack

- Heavy Impact Sniper Rifle (Creative)

