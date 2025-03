Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und alle Inhalte von OG Season 3

Die Server werden heute für OG Season 3 abgeschaltet. Im Anschluss wird es astronomisch!

Wird Tilted Tower von einem Meteorit getroffen? Falls euch die Frage bekannt vorkommt, dann seid ihr echte OGs, denn 2018 drehte sich monatelang alles darum. Aufgrund der kosmischen Bedrohung wurde Season 3 zu einem der beliebtesten Updates in Fortnite und jetzt kommt die Neuauflage. Vorher werden aber auch wieder die Server abgeschaltet. Bei uns erfahrt ihr alles zu den Inhalten vom OG Chapter 1 Season 3-Update und den aktuellen Server-Status.

06:02 Uhr Guten Morgen! Ein bisschen Zeit habt ihr noch, um Fortnite und insbesondere OG Season 2 zu spielen, aber gegen 8:30 Uhr gehen die Matchmaking-Server offline, um 9 Uhr dann alle Server. Ab dann wird auch das nächste Update aufgespielt und zum Download freigegeben. Brace for Impact!



Downtime for v34.20 begins at 4 AM ET with matchmaking ending shortly beforehand. https://t.co/KXzAuuKWnz — Fortnite Status (@FortniteStatus) March 24, 2025

Wann gehen die Fortnite-Server down?

Datum: Dienstag, 25. März 2025

Dienstag, 25. März 2025 Uhrzeit: circa 8:30 Uhr (Matchmaking), 9 Uhr (alle Server)

Wann startet OG Chapter 1 Season 3 in Fortnite?

Datum: Dienstag, 25. März 2025

Dienstag, 25. März 2025 Uhrzeit: circa 11 bis 13 Uhr deutscher Zeit

In der Regel ist Epic Games beim Umstieg auf eine neue Season ein bisschen zackiger, es kann jedoch immer wieder einmal zu Verzögerungen kommen. Wir halten euch daher im Ticker auf dem Laufenden, wie lang die Server-Downtime anhält.

Was ist bereits zu OG Chapter 1 Season 3 bekannt?

Epic Games hat bisher noch nicht viel über den Start von OG Season 3 verraten, aber immerhin schon angedeutet, dass wieder ein Meteorit eine zentrale Rolle spielen wird und das Weltraum-Thema zurückkommt:

Zur Erinnerung: Während Season 3 ist im Original ein Meteorit am Himmel erschienen, dessen Trümmerteile kleine Areale auf der Map getroffen haben. Das wird wohl auch wieder in der OG-Neuauflage passieren.

Der Leaker ShiinaBR hat auf X außerdem schon einige Vermutungen und Insider-Wissen geteilt. Euch erwarten neben der OG-Season:

neue kosmetische Items und Kollaborationen

weitere exotische Waffen

zusätzliche normale Waffen: Doppelmagazin-Sturmgewehr Burst-MP mit Fernrohr Infiltrator-Shotgun

UEFN-Szenen-Graph und benutzerdefiniertes HUD

neues Stayin' Solo-Quest-Pack

Updates für alte Kollaborationen

weitere Rocket League-Fahrzeuge

Des Weiteren rechnet Shiina mit vielen Leaks zu Chapter 6 Season 3, einem Mortal Kombat-Crossover und Teenage Mutant Ninja Turtle-Bösewichten.

Was machte OG Season 3 damals so besonders?

In Season 3 haben viele beliebte Mechaniken ihren Ursprung. Das Loot-Lama feierte beispielsweise seine Premiere, genau wie die Clinger-Haftgranaten, das Jagdgewehr, die Desert Eagle-Handkanone und die Kaufautomaten für Waffen und Munition.

Zudem gab es mit Lucky Landing eine neue, chinesisch angehauchte Area, die nur für kurze Zeit auftauchen sollte, aber so beliebt war, dass Epic Games sie bis Chapter 1 Season X beibehielt.

Lucky Landing war die einzige neue Area in Season 3.

Die Konsolenversionen haben mit 60 fps-Modi auf PS4 und Xbox One außerdem ein großes Update bekommen. Zuvor lief das Spiel auf den Plattformen ausschließlich in 30 fps.

Und dann war da ja noch das Mysterium um den Meteor, der Fans wochenlang beschäftige und hunderte Vermutungen nach sich zog. Er raste während der Season immer weiter auf die Insel zu und drohte Tilted Towers zu vernichten.

Wann geht es regulär mit Fortnite weiter?

Am 2. Mai wird die aktuelle Season Lawless enden. Ihr habt also noch etwas über einen Monat Zeit, euren Battle Pass zu vervollständigen.

Was euch in Chapter 6 Season 3 erwartet, ist noch völlig unklar. Möglich ist ein Crossover mit Star Wars, passend zum 4. Mai, der wegen eines Wortspiels ('May the forth be with you' statt 'May the force be with you') als Star Wars-Tag bekannt ist. Weitere Vermutungen suggerieren ein Western-Thema, handfeste Informationen gibt es aber noch nicht.

Worauf freut ihr euch bei OG Season 3 am meisten?