Fortnite hebt die Preise an: V-Bucks werden teurer – ihr müsst für Battle Pass, Skins und Co. bald tiefer in die Tasche greifen

Alles wird teurer und da bilden auch die V-Bucks in Fortnite keine Ausnahme: Die Preise steigen um bis zu 15%.

Die Inflation macht auch vor Fortnite nicht halt – zumindest dürfte sie einer der Gründe dafür sein, dass V-Bucks künftig teurer werden. Ab dem 27. Oktober kostet es mehr, wenn ihr euch die ingame-Währung kaufen wollt, um beispielsweise bestimmte Skins, Items oder einen Battle Pass für Fortnite zu holen. Wie genau die Steigerungen aussehen, lest ihr hier.

Fortnite wird teurer: Epic hebt die Preise für V-Bucks ab Oktober an

Darum geht's: Die V-Bucks dienen in Fortnite als Zwischen-Währung, wie es in vielen anderen Spielen auch praktiziert wird, um die tatsächlichen Preise von ingame-Inhalten nicht direkt anzuzeigen. Die Praxis war lange Zeit Free2Play-Titeln wie Fortnite vorbehalten, mittlerweile finden wir sie aber auch in Vollpreisspielen wie Call of Duty oder Diablo.

V-Bucks werden teurer: Wie HypeX auf Twitter schreibt, sollen die Preise für Battle Pass und Co. schon nächsten Monat angehoben werden. Genauer gesagt: Am 27. Oktober plant Epic offenbar, die Währung teurer zu machen. Je nachdem, wie viele V-Bucks ihr auf einmal im Bundle kauft, steigen die Preise um 12 bis 15%.

1.000 V-Bucks kosten dann beispielsweise 8,99 Euro. Momentan könnt ihr sie im Epic Games Store noch für 7,99 Euro erstehen. Der Battle Pass kostet derzeit 950 V-Bucks oder dann bald 8,49 € als Geschenk-Version. Das 5.000 V-Bucks-Bundle soll dann ab Ende Oktober mit 36,99 Euro zu Buche schlagen.

Hier seht ihr die Übersichtstabelle zu den einzelnen Preisen und was wie viele V-Bucks in den einzelnen Ländern kosten:

Nicht überall: Während Deutschland zu den Ländern der Eurozone zählt und dementsprechend mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch von den Preissteigerungen betroffen sein wird, sieht es zum Beispiel in Großbritannien anders aus. Dort sollen die V-Bucks-Preise vorerst dieselben bleiben. Auch in Südamerika scheint es keine Änderungen zu geben.

Geht ihr diese Preis-Erhöhung mit, kauft ihr trotzdem noch im Fortnite-Shop ein oder wird euch das zu teuer? Kauft ihr generell überhaupt V-Bucks und gebt sie in Fortnite aus?