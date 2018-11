Fortnite - Rapper will klagen, weil sein Tanz zum Emote wurde

Fortnite-Entwickler Epic Games könnte in der nahen Zukunft ein Gerichtsprozess erwarten: Der Rapper 2 Milly überlegt, die Firma zu verklagen. Angeblich haben sie einen von ihm erfundenen Tanz in ein Emote verwandelt - ohne vorher um Erlaubnis zu fragen.

Das Emote, um das es geht, ist der "Swipe it"-Tanz. Beziehungsweise, wenn wir nach seinem Urheber gehen, "The Milly Rock". Den Fortnite-Tanz seht ihr hier:

I practice Fortnite dances daily on the off chance a 7 year old kid that plays the game a lot perfected the "Swipe It" and "Hype" attempts to dance battle me in the dentist office waiting area pic.twitter.com/B3dobkas30

Wie der Rapper dem Fernsehsender CBS gegenüber erklärte, machten ihn eines Tages Freunde darauf aufmerksam, wie ähnlich "Swipe it" dem "Milly Rock" sei.

Und damit ist er nicht der einzige. Mehrere Künstler haben in den vergangenen Monaten mit Epic Kontakt aufgenommen, um sich über die Verwendung ihrer Moves zu beschweren.

Die Sache ist: Wahrscheinlich wäre die Klage nicht erfolgreich. Während Songs, Melodien und sogar Werbeslogans rechtlich geschützt sind, gibt es keinen Präzedenzfall für einen durch Copyright geschützten Tanz.

Das US-Patentamt kann momentan keine Tänze patentieren, weswegen es auch keinerlei rechtliche Grundlage für den Fall geben kann.

Nicht einmal der Moonwalk, der wohl berühmteste Move der Welt, ist nicht exklusiv Michael Jackson vorbehalten. Zur großen Erleichterung von Michael Jackson-Doubles überall auf der Welt kann jeder jederzeit den Moonwalk tanzen - wenn er ihn denn beherrscht.

Chance the Rapper, der, wie man seinem Namen entnehmen kann, ebenfalls Rap-Künstler ist, hat deswegen eine Alternative vorgeschlagen:

Fortnite should put the actual rap songs behind the dances that make so much money as Emotes. Black creatives created and popularized these dances but never monetized them. Imagine the money people are spending on these Emotes being shared with the artists that made them