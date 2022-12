Fortnite reißt die ganze Map ein - Das erwartet euch zum großen Fracture-Event

Was ist gerade in Fortnite los? Fortnite ist ein Spiel, das sich ständig ändert. Dabei folgt der populäre Battle-Royale-Shooter groben Themen, die in Kapiteln (Chapters) zusammengefasst sind. Aktuell läuft noch Kapitel 3. Darin gab es erst einen kriegerischen Konflikt, später folgte eine Zeit des Friedens, in der sogar ein launiger Freizeitpark ins Spiel kam und ein zentral gelegener Riesenbaum für Harmonie sorgte.

Doch eine finstere Schurkin, die man nur als die “Vorbotin” kennt, hat nun den Baum verdorben und wieder für Ärger gesorgt. Doch es kommt noch schlimmer: im kommenden Event “Fracture” wird die Vorbotin die chromartigen Kräfte des “Nichts” entfesseln und die gesamte Spielwelt in Stücke reißen.

So läuft die Apokalypse an

Wann geht’s los? Das Fracture-Event startet am 03. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit. Ihr dürft euch aber schon 30 Minuten vor dem Start einloggen und Teams mit anderen Spielern bilden. So könnt ihr das große Weltuntergangs-Event besonders intensiv erleben.

Was wird passieren? Wer vergangene Events dieser Art kennt, weiß, dass Epic dabei klotzt statt kleckert. In der Vergangenheit wurde die Insel unter anderem schon von Vulkanen gesprengt oder durch Aliens wortwörtlich “umgekippt”. Zum Finale von Kapitel 3 knallt es aber richtig und erste Bilder zeigen, wie Tornados die Spielwelt geradewegs in Stücke reißen und sie wortwörtlich “zersplittert”.

1:15 Fortnite - Trailer zu Season 3 bringt euch in Stimmung

Ihr könnt also davon ausgehen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird und ihr Abschied von der Map nehmen müsst. Das Event selbst dürfte aus einer Mischung aus Cutscenes und spielbaren Passagen bestehen. Seht also zu, dass ihr live dabei sein könnt.

Wie lange dauert der Spaß? Laut Plan wird das Event von 22:00 bis 22:40 dauern. Das ist ein absolutes Novum, denn bisher gingen solche Events maximal 20 Minuten. Es dürfte also einiges zu erleben geben.

Das sind die Spekulationen zu Chapter 4

So geht’s weiter: Nach dem frühen Ende der Map aus Kapitel 3 dürften die Server erstmal ruhen und im Laufe des Tages sollten dann am 4. Dezember die Trailer für das neue Kapitel 4 und den Battle Pass von der zugehörigen 1. Season erscheinen und die Server wieder hochfahren.

Diese Inhalte könnten kommen: Doch was wird sich ändern? Erstmal wird eine neue Map aus den Tiefen des Spiels entstehen und ihr dürft euch all die lukrativen Hotspots und Features neu aneignen. Ein idealer Zeitpunkt, um neu in Fortnite einzusteigen!

Konkret von Epic bestätigt wurde für Kapitel 4 die Überarbeitung des beliebten Creator-Modus. Der soll zeitnah erscheinen und viele neue Baumöglichkeiten bieten. Unter anderem soll es einen Unreal-Engine-Editor geben, mit denen sich fortgeschrittene User mittels Scripts austoben und noch fantastischere Kreationen erstellen können.

Weitere Features, die laut Gerüchten und Spekulationen kommen könnten, sind:

Ein First-Person-Modus

Motorräder als Fahrzeuge

Fliegende Viecher als Reittiere

Doch was genau das neue Kapitel 4 in Fortnite bringt, werdet ihr erst sehen, wenn die alte Welt restlos zerstört und ausgelöscht ist. Seid also dabei, wenn Epic Games am 3. Dezember um 22:00 Uhr erneut seine Spielwelt nach Herzenslust zu Klump haut und lasst euch von den Folgen der Apokalypse überraschen. Wenn ihr zu Kapitel 4 neu einsteigen wollt, könnt ihr euch schon auf ein richtiges Tutorial freuen.