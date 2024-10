Fortnite Remix Chapter 2 startet bald - Live-Event, Server Down und Inhalte zum OG 2-Update

Bevor wir in die zweite OG-Season starten, erwartet uns noch ein Live-Event.

Fortnite steht wieder kurz vor einem Season-Wechsel. Nachdem wir uns in einem Live-Event von Chapter 5 Season 4 verabschieden, erwartet uns die zweite OG-Season, die offiziell auf den Namen Fortnite Remix Chapter 2 hört. Bevor es richtig losgeht, stehen allerdings wieder Wartungsarbeiten an.

Die Timings und Inhalte zum Season-Wechsel fassen wir hier für euch zusammen.

Live-Event zum Fortnite-Season-Wechsel

Wann endet Chapter 5 Season 2? Offiziell stellt der 2. November (Samstag) das Ende der Season dar.

Wann startet das Live-Event? Am 1. November um 23:30 Uhr deutscher Zeit.

Wie sieht das Live-Event aus? Dazu gibt es noch keine offiziellen Informationen. Leaks haben aber bereits gezeigt, dass es in fünf Phasen aufgeteilt ist und mit einer Art Bühne zu tun hat. Sobald eine Art Strahl die große Leinwand zerstört hat, soll das eigentliche Event starten.

Wie lange dauert das Event? Aktuell können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Da frühere Live-Events aber meist so um die 10 bis 20 Minuten dauerten, dürfte auch dieses Event sich in diesem Bereich befinden.

Was kommt nach dem Live-Event? Sobald das Event vorüber ist, stehen Wartungsarbeiten an. Sind die vorbei, können wir uns in die OG 2-Season stürzen.

Bis zum Live-Event könnt ihr euch noch in die Fortnitemare-Season stürzen:

Wartungsarbeiten mit Serverdown

Wann gehen die Server offline? Die Downtime findet am 2. November statt. Eine genaue Uhrzeit kennen wir noch nicht, aber es dürfte sehr früh morgens losgehen. Das Matchmaking wird erfahrungsgemäß immer 30 Minuten vorher deaktiviert.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Die Wartungsarbeiten dürften um die zwei Stunden oder länger dauern. Da wir die genaue Zeiten noch nicht kennen, lässt sich noch schwer sagen, wann ihr wieder spielen könnt.

Wir halten euch am 2. November in einem Live-Ticker zum Server-Status auf dem Laufenden.

Das erwartet euch in Fortnite Remix Chapter 2

Die erste OG-Season brachte die frühere Map und wichtige Skins überarbeitet zurück bzw. kombinierte sie miteinander. Ersten Leaks und einem offiziellen Teaser nach wird die zweite OG-Season ähnlich ablaufen.

Fortnite Remix Chapter 2 wird aber wohl nur Inhalte aus Chapter 2 Season 1 bis 3 mixen. Season 4 bis 8 werden demnach ausgeklammert. Das besagen nicht nur Leaks, auch ein offizieller X/Twitter-Post spricht von Inhalten der frühen Seasons:

Okay, das können wir euch (bis jetzt) verraten:

Ja, es wird ein Event geben - mehr Infos folgen morgen.

Ja, wir kehren zurück auf die Insel von Kapitel 2 - mit einigen der Inhalte aus den frühsten Saisons.

Ja, Remix kommt mit einem melodischen Twist.

Das würde bedeuten, dass die rivalisierenden Organisationen Ghost und Shadow im Vordergrund stehen.

Außerdem soll der Rapper Snoop Dogg ebenfalls über eine Kollaboration eine Rolle spielen. Neben Skins liegt es hier nahe, dass er Teil von Fortnite Festival wird.

An Content-Creator verschickte Pins teasen zudem weitere, teils neue Skins an, darunter scheinbar auch neue Midas- und TnTina-Skins.

Über weitere spekulierte sowie letztendlich offizielle Inhalte halten wir euch auf GamePro auf dem Laufenden. Den Serverdown begleiten wir am kommenden Samstag zudem wieder mit einem Live-Ticker, damit ihr direkt erfahrt, wann ihr wieder losspielen könnt.