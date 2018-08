Fortnites vierte Saison steckte voller überraschender Wendungen, in Season 5 geht es dagegen deutlich gemächlicher zu.

Morgen passiert es: Kurz vor Beginn der sechsten Season könnte sich das aber nochmal ändern: Am 21. August soll sich einem Leak zufolge der große Riss am Himmel schließen.

Keiner weiß es: Dataminern zufolge wird der Riss am Fortnite-Himmel immer kleiner, bis er morgen schließlich komplett verschwindet. Was dann passiert, bleibt aktuell aber noch unklar.

Regarding to the Rift Shrinking on the 21st, That will be the date when the Rift Completely disappears. This is what the sky will look like on the on the 18th. 3 Days away from when its gone. pic.twitter.com/dDd1jCvivN