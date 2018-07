Update: Mittlerweile sind die Wartungsarbeiten beendet und die Server wieder online. Es gibt bisher weder Ingame-Benachrichtigungen zu Neuerungen noch Patchnotes. Die Entwickler von Epic Games nutzten die Downtime also offenbar nur für die Wartung der Server, Gameplay-Neuerungen erwarten uns dann erst mit dem nächsten Content-Update.

Originalmeldung: Heute, 19. Juli, gehen die Fortnite-Server ab 10 Uhr zur Wartung offline. Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert. Betroffen sind alle Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Mobile.

Scheduled maintenance is planned for tomorrow, July 19. Downtime will begin at 4 AM ET (0800 GMT).