Fortnite - Verschenken-Funktion für Items offenbar im Spielcode entdeckt

Fortnite wird alle Nase lang mit Updates versorgt. Die bringen mal nur neue Herausforderungen, Skins oder Waffen, manchmal aber auch massive Änderungen an der Map mit sich. Wer nur unregelmäßig spielt, erlebt jedes Mal sein blaues Wunder angesichts dessen, was sich schon wieder getan hat.

Das soll auch in Zukunft so oder so ähnlich bleiben. In den Tiefen des Content-Updates 5.0 haben Dataminer unter anderem anscheinend Hinweise auf eine Verschenken-Funktion für Items entdeckt.

Geschenke-Funktion für Fortnite-Items?

Es gibt gleich mehrere Gründe, davon auszugehen, dass wir in Fortnite bald Items wie Erntewerkzeuge, Hängegleiter oder gar Skins verschenken können. Schon im Juni gab es einen entsprechenden Leak, der nahe legt, dass das Schenken etwas kostet:

Looks like Epic has heavily updated the Gifting Options from last update, here's the current list. Seems like you'll have to use some sort of "currency" to send gifts, maybe V-Bucks? ? pic.twitter.com/iB2RYsl9IE — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) June 12, 2018

Aber die ersten Anzeichen lassen sich sogar noch weiter zurückdatieren. Im Januar hieß es in einem Stand-der-Entwicklung-Blogpost von Epic Games nämlich schon, dass diejenigen, die sich großzügig fühlen, sich schon mal auf ein kommendes Feature freuen können, dass am Horizont zu sehen sei. Jetzt gibt es neue Hinweise auf die Geschenke-Funktion:

* LEAK * There's a lot going on in these photos but let me explain



- The 1st photo is all the strings (text) within the Gifting files.

- The 2nd & 3rd photo shows all the called assets including a V-Buck icon (it may be the currency used while gifting)

- The 4th shows the files pic.twitter.com/vHTjL47IBi — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) July 17, 2018

In einem anderen aktuellen Leak heißt es übrigens, dass irgendwann auch Skins oder Verzierungen für die ATK-Fahrzeuge eingeführt werden könnten.

Skins können auch nach Season 5 noch aufgelevelt werden

Schon lange kein Geheimnis mehr, aber vielen noch nicht so richtig bewusst: Wir haben in Zukunft alle Zeit der Welt, um die aufwertbaren Battle Pass-Skins von Season 5 aufzuleveln. Zumindest, wenn wir sie einmal freigeschaltet haben.

Did you know?



Now in Season 5, progressive outfits can continue to be leveled after the season has finished! pic.twitter.com/licjElIN2I — Fortnite (@FortniteGame) July 15, 2018

Um Ragnarok überhaupt freizuschalten, müssen wir Stufe 100 erreichen, aber sobald wir den Skin haben, können wir die einzelnen, weiteren Upgrades auch ergattern, wenn die Saison schon vorbei ist. Erfahrungspunkte brauchen wir dafür natürlich trotzdem, und die sammeln wir am besten über die wöchentlichen Herausforderungen.

Würdet ihr ein Verschenken-Feature in Fortnite begrüßen?

